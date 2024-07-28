قائدة أميركا تعيش الحداد في «أولمبياد باريس»



باريس (د ب أ)



تشارك ماجي ستيفينز قائدة المنتخب الأمريكي لكرة الماء للسيدات في أولمبياد باريس 2024 بقلب مثقل بالحزن، في أعقاب وفاة شقيقة زوجها قبل أيام قليلة من انطلاق دورة الألعاب.

وتوفيت لولو كورنر «26 عاماً الثلاثاء الماضي، بعد سفرها إلى باريس، لمؤازرة ستيفينز التي تبحث عن رابع ميدالية ذهبية أولمبية على التوالي مع منتخب بلادها.

وما زالت عائلة ستيفينز تحاول استيعاب الموقف، لكن نجمة منتخب كرة الماء الأميركي أكدت أن الوفاة ترجع إلى «حالة طبية طارئة». وسجلت ستيفينز هدفين خلال مشاركتها في 21 دقيقة من المباراة التي فاز بها المنتخب الأميركي على نظيره اليوناني 15- 6.

وتعتبر ستيفينز الهدافة التاريخية لمنافسات كرة الماء للسيدات في الأولمبياد برصيد 58 هدفاً.