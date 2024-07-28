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الرياضة

توم كروز في «أولمبياد باريس»

توم كروز في «أولمبياد باريس»
28 يوليو 2024 19:16


باريس (د ب أ)

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حضر النجم الأميركي توم كروز، والمطربة أريانا جراندي، والممثلة جيسيكا شاستاين، منافسات الجمباز في أولمبياد باريس 2024.
وتواجد نجم سلسلة أفلام «مهمة مستحيلة» في قاعة بيرسي، لمشاهدة نجمة الجمباز الأميركية سيمون بايلز الفائزة بأربع ميداليات ذهبية أولمبية، وهي تخوض المنافسات.
واعتاد توم كروز حضور المنافسات الرياضية، وتواجد بشكل مستمر خلال منافسات بطولة ويمبلدون للتنس العام الحالي.
كذلك تواجدت ناشرة المحتوى البريطانية الشهيرة «يوتيوبر» إيما شامبرلين داخل القاعة لمساندة الفريق البريطاني للجمباز.
وأيضاً تواجد داخل القاعة نجم الراب سنوب دوج الذي شارك في حمل الشعلة الأولمبية في شوارع باريس الجمعة.

أميركا
توم كروز
باريس
أولمبياد باريس 2024
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