«سقوط مروع» لفارس ألمانيا!



باريس (د ب أ)



فقد الفريق الألماني، المشارك بمسابقة الحدث، ضمن منافسات الفروسية، فرصة المنافسة على ميدالية أولمبية، في أولمبياد باريس، بعد سقوط الفارس كريستوف فالر بشكل مروع.

وسقط فالر من على جواده «كارياتان» عند العقبة السادسة عشر في حدائق قصر فرساي.

وأنقلب لمرة واحدة لكنه لم يصب بأذى، وبعدما سيطرت مخاوف الرفق بالحيوان على الاستعدادات لمسابقة الفروسية بالأولمبياد عقب استبعاد البريطانية شارولت دوجاردان لجلد سيقان الجواد، كانت أولوية فالر هي الجواد.

وقال فالر «30 عاماً» للصحفيين عن جواده: إنه لم يؤذِ نفسه، هو بحالة جيدة، هذا هو أهم شيء، هذا هو شغلنا الشاغل».

وتختتم منافسات المسابقة بالنسبة للفردي والفرق بمرحلة قفز الحواجز الاثنين.