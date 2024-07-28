«المبارز المصري» إلى نصف نهائي السيف



باريس (أ ف ب)



بلغ المبارز المصري محمد السيد نصف نهائي مسابقة السيف في أولمبياد باريس 2024، معزّزاً حظوظه بالمنافسة على ميدالية ستكون الأولى لبلاده في الألعاب.

وحقق السيد (21 عاماً) حتى الآن ثلاثة انتصارات على الكولومبي جون إديسون رودريجيس 15-7 في دور الـ32، الإيطالي أندريا سانتاريلي 15-0 في دور الـ16 والبلجيكي نيسر لويولا 9-8 بالنقطة الذهبية التي بكى بشدة بعدها.

يلتقي السيد، المصنف العاشر عالمياً، في المباراة المقبلة الفرنسي يانيك بوريل (35 عاماً) المصنف الثالث وحامل ذهبية الفرق في أولمبياد ريو 2016.

يذكر أن السيّد كان قد أقصى بوريل في دور الـ32 من نسخة طوكيو صيف 2021، عندما خرج من ربع النهائي.

بدأ السيّد المبارزة بعمر السادسة في طنطا، متأثراً بعمل والديه مدربي المبارزة.

يصف شعوره عند ممارسة هذه الرياضة «تكون حراً، تعبّر عن نفسك بطريقة مختلفة».

استهل السيد الذي يدرس تحليل البيانات في جامعة لونج آيلاند في بروكلين، نيويورك، مشواره الأولمبي في ألعاب طوكيو صيف 2021 فحل ثامناً في السيف.

وكان مواطنه زياد السيسي بلغ نصف نهائي مسابقة الحسام السبت، لكنه أخفق في تحقيق ميدالية برونزية.

أحرز التونسي فارس فرجاني فضية المسابقة، لتكون الميدالية الثالثة في تاريخ العرب بعد فضية المصري علاء الدين أبو القاسم في الشيش (لندن 2012) وبرونزية التونسية إيناس البوبكري في الشيش أيضاً (ريو 2016).