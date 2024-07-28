شباب الأهلي يكمل التعاقد مع أزمون



دبي (الاتحاد)



أكمل شباب الأهلي تعاقده مع المهاجم الدولي الإيراني سردار أزمون، قادماً من باير ليفركون بطل الدوري الألماني.

وأعلن شباب الأهلي عبر حسابه في منصة «إكس» ضم أزمون «29 عاماً».

وعزز »الفرسان» الذي يضم أيضاً لاعب الوسط الإيراني سعيد عزت الله، صفوفه قبل مباراته مع سيباهان 6 أغسطس المقبل، في الدور التمهيدي من النسخة الأولى لدوري أبطال آسيا للنخبة.

وبدأ أزمون مسيرته مع روبن كازان الروسي «2013-2016»، ثم انتقل إلى روستوف «2016-2017»، وزينيت «2019-2022»، وخاض مع الأخير أفضل مواسمه التهديفية، مسجلاً 52 هدفاً في 79 مباراة.

وانضم صاحب 53 هدفاً مع منتخب بلاده، في 83 مباراة دولية إلى باير ليفركوزن عام 2022، والذي أعاره في الموسم الماضي إلى روما الإيطالي.

وبذلك يكون أزمون ثاني صفقات شباب الأهلي، على صعيد الأجانب هذا الموسم، بعد ضم الأرجنتيني جاستون سواريز من نادي بني ياس.