«الدينامو الصغيرة» تخطف القلوب في «أولمبياد باريس»



باريس (أ ف ب)



خطفت الأميركية سيمون بايلز الأضواء، حتى في التصفيات الخاصة بمسابقة الجمباز في أولمبياد باريس 2024، وأدت بشكل رائع، رغم القلق الناجم عن تعرضها لإصابة في ساقها اليسرى، فيما كانت الجزائرية كايليا نمور على الموعد، لاسيما في اختصاصها المفضل العارضتين مختلفتي الارتفاع.

وصلت بايلز إلى باريس باحثة عن ترسيخ إرثها باعتبارها أفضل لاعبة جمباز على الإطلاق، وأيقونة أولمبية تتخطّى رياضتها في كلٍّ من الانتصار والهزيمة.

تألّقت «الدينامو الصغيرة» في دورة الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو 2016، بإحراز ميداليات ذهبية في المسابقة الكاملة، حصان القفز، الحركات الأرضية، ومسابقة الفرق.

وصلت إلى أولمبياد طوكيو الذي تأجّل بسبب جائحة كوفيد-19، واضعةً النجومية والتاريخ نصب عينيها، لكنها انسحبت من معظم المسابقات بعد معاناتها من صدمة ذهنية مربكة و«مرعبة» يُطلق عليها لاعبو الجمباز اسم «تويستيز» (الالتواءات).

عادت بايلز التي أشاد بها كثيرون باعتبارها رائدة في مجال الصحّة الذهنية، وانتقدها البعض باعتبارها مُنسحبة، من توقّفٍ دام عامين، عن عمر يُناهز 27 عاماً، بحالة جيّدة أو حتى أفضل من أي وقت مضى.

الأسطورة التي رفعت في 2023 رصيدها من الميداليات الذهبية العالمية والأولمبية إلى 37، قدمت أداء رائعاً في التصفيات تحت أنظار جمهور متحمس ونجوم مثل الممثلين توم كروز وجيسيكا شاستاين والمغنيتين ليدي جاجا وأريان جراندي، في مسابقة حصان القفز حيث جمعت 15300 نقطة.

كما تألقت الفائزة ست مرات بلقب المسابقة العامة في بطولات العالم في إنجاز قياسي، في الحركات الأرضية رغم الإصابة التي تعرضت لها في الإحماء وجمعت 14600 نقطة.

ورغم إصابة بايلز، كانت مدربتها الفرنسية سيسيل لاندي مطمئنة بالقول «الأمر على ما يرام، مستمرون»، كاشفة أن إصابة صغيرة تعرضت لها النجمة الأميركية، قبل قرابة أسبوعين قد تفاقمت، لكن شيئاً لن يمنعها من مواصلة المشوار في باريس.

وقالت رداً على إمكانية الانسحاب «لم يخطر ذلك على بالها أبداً، كلا، كلا»، مبديتاً ثقتها بأن بايلز ستكون جاهزة لخوض نهائي المسابقة الكاملة للفرق الثلاثاء والمسابقات الفردية التي تليها.

وفي المسابقة التي تعتبر فيها أضعف من الفئات الأخرى، أي العارضتين مختلفتي الارتفاع، تواجه بايلز خطر عدم التأهل إلى النهائي المقرر في الرابع من أغسطس بعدما جمعت 14433 نقطة في المركز الثامن الأخير المؤهل إلى النهائي، فيما تألقت نمور وضمنت تأهلها بجمعها 15600 نقطة.

وجمعت الجزائرية البالغة 17 عاماً التي تلعب على «أرضها» حيث ولدت وترعرعت وتدربت قبل أن تقرر الدفاع عن ألوان بلدها الأم اعتباراً من 2022,55966 في المسابقة الكاملة للفردي لتتأهل أيضاً إلى النهائي (حققت 14000 في حصان القفز و15600 في العارضتين مختلفتي الارتفاع و13200 في عارضة التوازن و13166 في الحركات الأرضية).

حققت الجزائرية التي دخلت التاريخ في مونديال أنتويرب 2023 بعدما باتت أول أفريقية تحرز ذهبية في الجمباز، وذلك في مسابقتها المفضلة العارضتين مختلفتي الارتفاع، كل ذلك «تحت الرادار» في ظل الضجة التي أحدثتها بايلز، المتأهلة أيضاً إلى نهائي عارضة التوازن بعدما حلت ثانية بـ14733 نقطة خلف الصينية ياكين جو (14866).

وقالت نمور عن أدائها في مسابقتها المفضلة بالذات «كان ذلك جيداً، لكن من الممكن أن يكون أفضل. كان هناك الكثير من الضغط لأنها كانت مسابقتي الفردية الأولى، أول ألعاب أولمبية بالنسبة لي وبدأت بمسابقة العارضتين التي تشكل هدفي (لإحراز الذهبية أو ميدالية)».

وتابعت «لكني سعيدة، كل شيء سار على ما يرام حقاً، يبقى هناك أسبوع قبل النهائي وما زال هناك مجال للتحسن».

ولم تكن تتوقع أن تحظى بهذا التشجيع من قبل الفرنسيين، لاسيما بعدما نقلت ولاءها للجزائر على خلفية اختلاف مع الاتحاد الفرنسي للعبة، وفق ما أفادت قائلة «لم أتوقع ذلك، من الواضح أن هناك شعوراً بالتوتر لكن بالمجمل أنا سعيدة بالأداء».