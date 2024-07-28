فيرون-برفوت تعتزل «الدراجات الجبلية»



باريس (د ب أ)



أعلنت الفرنسية بولين فيرون-برفوت، أنها ستعتزل منافسات سباقات الدراجات الجبلية، وستركز على سباقات الطريق.

وجاءت تصريحات النجمة الفرنسية خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب تتويجها بالميدالية الذهبية لسباق اختراق الضاحية للسيدات ضمن منافسات الدراجات الجبلية في أولمبياد باريس 2024. وتحدثت فيرون-برفوت عن استعداداتها للأولمبياد قائلة: «كنت مثل الروبوت لعدة أشهر في فقاعتي الخاصة، لا أتحدث لأي شخص، كنت أتدرب وآكل وأنام، والآن سأبكي لبعض الوقت».

وأضافت «ليس لدي ما أقوله، كنت في فقاعة، والآن الكل يصيح باسمي، لقد فزت وشاهدت عائلتي تبكي، إنه شعور لا يوصف». وعبرت الدراجة الفرنسية خط النهاية، وهي ترفع ذراعيها احتفالاً بالنصر وسط الآلاف من الجماهير الحاضرة لمؤازرتها قبل أن ترفع دراجتها فوق رأسها عند خط النهاية، بعد فوزها بالذهبية الأولمبية التي تسعى لحصدها منذ عشرة أعوام.

وتفوقت فيرون-برفوت بفارق دقيقتين و57 ثانية عن الأميركية هالي باتن التي تجاوزت السويدية جيني ريسفيدز صاحبة ذهبية أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، في اللفة الأخيرة.