نادال يضرب موعداً مع ديوكوفيتش

باريس (أ ف ب)



ضرب الإسباني رافايل نادال، موعداً مع غريمه الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف ثانياً عالمياً في الدور الثاني من مسابقة التنس في دورة الألعاب الأولمبية في باريس، بفوزه على المجري مارتون فوتشوفيتش الـ83 عالمياً 6-1 و4-6 و6-4 على ملاعب رولان جاروس.

وحسم «الماتادور» الذي حام الشك حول مشاركته في منافسات الفردي، بسبب إصابة عضلية في فخذه الأيمن، قبل أن يتلقى الضوء الأخضر، المجموعة الأولى بسهولة 6-1.

لكن الإسباني البالغ من العمر 38 عاماً، والفائز بـ14 لقباً في بطولة فرنسا المفتوحة على ملاعب رولان جاروس، وجد نفسه متأخراً 0-3 في الثانية، بعدما خسر إرساله في الشوط الثاني، ثم 1-4 و2-5.

وانتظر نادال، المتوج بالمعدن الأصفر عام 2008 في الفردي، وعام 2016 في الزوجي، الشوط التاسع، لرد التحية إلى المجري وقلص الفارق إلى 4-5، لكنه خسر إرساله في الشوط العاشر، وبالتالي المجموعة 4-6.

ونجح نادال الذي يشارك في منافسات الزوجي، إلى جانب مواطنه كارلوس ألكاراز وبلغا الدور الثاني، في كسر إرسال المجري في الشوط الخامس من المجموعة الثالثة الحاسمة، وتقدم 3-2 ثم 4-2 و5-2، قبل أن يحسمها في مصلحته 6-4.

وكان المخضرم ديوكوفيتش (37 عاماً)، الساعي إلى الذهب الأولمبي الذي ينقص خزائنه المرصعة بـ24 لقباً كبيراً قياسياً (فاز ببرونزية 2008، عقب خسارته أمام نادال في نصف النهائي) حجز بطاقته إلى الدور الثاني السبت بفوزه السهل على الأسترالي ماتيو إيبدن 6-0 و6-1 في 53 دقيقة فقط.