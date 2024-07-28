نجمة اليابان في الجودو تودع بـ «الدموع»!



باريس (د ب أ)



انهمرت دموع نجمة الجودو اليابانية أوتا آبي، بعد تلقيها أول هزيمة، خلال خمس سنوات في مسابقة رسمية، وخروجها من دور الـ16 لمنافسات السيدات في أولمبياد باريس 2024.

وخسرت آبي أمام الأوزبكية جيورا كيلديورروفا التي حسمت الفوز، قبل ثلاث دقائق من نهاية مواجهتهما في وزن 52 كيلوجراماً.

وبدت آبي بطلة العالم أربع مرات والحائزة على ذهبية أولمبياد طوكيو 2020 متأثرة بشدة جراء الهزيمة.

وارتمت آبي في حضن مدربها، وبكت لدقائق، دون أن تستطع الوقوف على قدميها.

وخسرت آبي أول مباراة رسمية منذ 2019، وكانت مرشحة بارزة للفوز بذهبية وزنها في باريس.