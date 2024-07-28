الأحد 28 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

نجمة اليابان في الجودو تودع بـ «الدموع»!

نجمة اليابان في الجودو تودع بـ «الدموع»!
28 يوليو 2024 21:41


باريس (د ب أ)

أخبار ذات صلة
مارشان يحطم رقم «الأسطورة فيلبس»
سيجموند تعلن سر «الانسحاب»
دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»
تابع التغطية كاملة


انهمرت دموع نجمة الجودو اليابانية أوتا آبي، بعد تلقيها أول هزيمة، خلال خمس سنوات في مسابقة رسمية، وخروجها من دور الـ16 لمنافسات السيدات في أولمبياد باريس 2024.
وخسرت آبي أمام الأوزبكية جيورا كيلديورروفا التي حسمت الفوز، قبل ثلاث دقائق من نهاية مواجهتهما في وزن 52 كيلوجراماً.
وبدت آبي بطلة العالم أربع مرات والحائزة على ذهبية أولمبياد طوكيو 2020 متأثرة بشدة جراء الهزيمة.
وارتمت آبي في حضن مدربها، وبكت لدقائق، دون أن تستطع الوقوف على قدميها.
وخسرت آبي أول مباراة رسمية منذ 2019، وكانت مرشحة بارزة للفوز بذهبية وزنها في باريس.

اليابان
الجودو
باريس
أولمبياد باريس 2024
آخر الأخبار
شرطة أبوظبي
علوم الدار
شرطة أبوظبي توجه تنويها للجمهور
اليوم 17:02
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن
الأخبار العالمية
أميركا والهند تبحثان إحلال السلام في أوكرانيا
اليوم 23:23
مارشان يحطم رقم «الأسطورة فيلبس»
الرياضة
مارشان يحطم رقم «الأسطورة فيلبس»
اليوم 23:16
الرئيس التونسي قيس سعيد
تونس تبدأ استلام ملفات الترشح للرئاسة غدا
اليوم 23:13
سيجموند تعلن سر «الانسحاب»
الرياضة
سيجموند تعلن سر «الانسحاب»
اليوم 23:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©