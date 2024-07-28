الأولمبية المصرية تكشف أسباب انسحاب «الملاكمة»!



باريس (د ب أ)

أكدت اللجنة الأولمبية المصرية أن هناك تحقيقاً تم في واقعة لاعبة الملاكمة يمنى عياد، والتي اضطرت للانسحاب من المنافسات، بسبب زيادة وزنها 700 جرام عن الوزن الرسمي لها.

وقالت الأولمبية المصرية في بيان رسمي «اللاعبة عانت عند وصولها إلى باريس من زيادة في الوزن، ناتجة عن ظروف وملابسات يوم السفر والطيران، ثم استطاعت تحقيق الوزن الخاص، بعد اتباعها برنامجاً خاصاً في الأيام السابقة للمنافسة، وبعد وصولها إلى باريس».

وأضافت «فوجئت اللاعبة بتغيرات فسيولوجية وهرمونية مفهومة لكل السيدات والآنسات والأطباء، ونتحفظ على ذكر التفاصيل طبقاً لأعرافنا وتقاليدنا المصرية وحفاظاً على حقوق ونفسية اللاعبة». وأكدت اللجنة الأولمبية في ختام بيانها «مع العلم أن هناك تقريراً تفصيلياً من اللجنة الطبية يؤكد على عدم توجيه أي مسؤولية على اللاعبة والجهاز الفني والإداري، من يريد الاطلاع عليه من المتخصصين يتفضل إلى اللجنة».