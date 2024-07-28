أميركا تمزق سلة صربيا!



ليل (أ ف ب)



كشّر المنتخب الأميركي عن أنيابه باكراً، بفوزه على نظيره الصربي القوي بفارق 26 نقطة 110 - 84، في الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الثالثة من مسابقة كرة السلة في أولمبياد باريس 2024.

في ليل حيث تقام مباريات دور المجموعات قبل الانتقال إلى العاصمة باريس في الأدوار الإقصائية، حسم الأميركيون مواجهتهم الأقوى، أقله على الورق، في المجموعة وجددوا الفوز على نيكولا يوكيتش ورفاقه في المنتخب الصربي، بعدما تغلبوا عليهم 105 - 79 ودياً في 17 الحالي في أبوظبي.

وأظهر المنتخب الأميركي بقيادة المدرب ستيف كير ومجموعة من المخضرمين، أنه على أتم الجاهزية لمحاولة الفوز بالذهبية الخامسة توالياً والسابعة عشرة في مشاركته العشرين.

وفي إعادة لنهائي ريو 2016، حين فاز الأميركيون 96 - 66 بفضل 30 نقطة من كيفن دورانت، عاد نجم فينيكس صنز الحالي ليتألق مجدداً بتسجيله 23 نقطة بعدما نجح في 8 من محاولاته التسع، بينها جميع تسديداته الخمس من خارج القوس.

كما تألق المخضرم ليبرون جيمس الذي خاض عن 39 عاماً مباراته الأولمبية الأولى منذ نهائي لندن 2012، حين تألق دورانت أيضاً بتسجيله 30 نقطة في سلة إسبانيا (107 - 100).

وفي أول مباراة أولمبية له على الإطلاق، سجل ستيفن كوري 11 نقطة، بينها 3 ثلاثيات، فيما كان نجم دنفر ناجتس نيكولا يوكيتش الأفضل في صفوف صربيا بتسجيله 20 نقطة مع 5 متابعات و8 تمريرات حاسمة.

وخلافاً لكوري الذي يختبر الأولمبياد للمرة الأولى عن 36 عاماً، يخوض دورانت وجيمس التجربة للمرة الرابعة، وقد توّج الأول بالذهبية أعوام 2012 و2016 و2021 والثاني عامي 2008 و2012 (اكتفى ببرونزية 2004).

وكانت البداية قوية من صربيا التي تقدمت 10-2 بفضل ست نقاط من أليكسا أفراموفيتش، فيما كانت السلة الأميركية الوحيدة استعراضية عبر جيمس، لكن حاملي اللقب انتفضوا حتى تقدموا 14-12 بفضل 6 نقاط من ديفن بوكر.

وبثلاثية من كيفن دورانت وسلة استعراضية في الثانية الأخيرة من أنتوني إدواردز، إثر هجمة مرتدة، أنهى الأميركيون الربع الأول في المقدمة 25-20، ثم تقدموا 30-23 في بداية الثاني، بعد ثلاثية أخرى لدورانت، قبل أن يتبعه جيمس باختراق وسلة، لتصبح النتيجة 32-23 بعد قرابة دقيقتين على بدايته.

ورغم جهود يوكيتش، حافظ الأميركيون على أفضليتهم، لكن من دون القدرة على الابتعاد كثيراً، لينتهي الشوط الأول وهم في المقدمة 58-49 بفضل جهود دورانت بالذات، إذ سجل 21 نقطة في قرابة 8.39 دقائق بعدما نجح في النصف الأول من المواجهة في جميع تسديداته الثماني، بينها خمس من خارج القوس وسلة في الثانية الأخيرة.

وبفضل جيمس بشكل خاص، أبقى المنتخب الأميركي على أفضليته في الربع الثالث ووصل الفارق إلى 15 نقطة 78-63 قبل قرابة دقيقتين على نهايته، ثم حسمت الأمور إلى حد كبير حين بات 19 نقطة 84-65 بعد 6 نقاط متتالية في الثواني الأخيرة.

ورغم محاولات الصرب، لم يكن بالإمكان تدارك الوضع ووصل الفارق إلى 22 نقطة 104-82، قبل قرابة دقيقة على النهاية إثر ثلاثيتين لبوكر وواحدة من جرو هوليداي، ثم 26 نقطة في النهاية عقب سلة ورمية حرة لجيمس وثلاثية لكوري.