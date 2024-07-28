الأحد 28 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

اليابان تصعق البرازيل في «الكرة النسائية»

اليابان تصعق البرازيل في «الكرة النسائية»
28 يوليو 2024 22:40

 
باريس (د ب أ)

أخبار ذات صلة
مارشان يحطم رقم «الأسطورة فيلبس»
سيجموند تعلن سر «الانسحاب»
دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»
تابع التغطية كاملة


حقق منتخب اليابان لكرة القدم النسائية مفاجأة مدوية، بفوزه على البرازيل 2 -1، في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.
وأهدر المنتخب الياباني فرصة ثمينة للتقدم في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، عندما أضاعت اللاعبة مينا تاناكا ركلة جزاء.
وفي الشوط الثاني تقدمت سيدات البرازيل بهدف جينيفر دا سيلفا في الدقيقة 56.
وبلغت الإثارة ذروتها في الثواني الأخيرة، عندما تعادل المنتخب الياباني بهدف ساكي كوماجاي من ضربة جزاء في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.
وأضافت موموكو تانيكاوا الهدف الثاني في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، لينتزع منتخب اليابان فوزاً مثيراً.
وحقق منتخب اليابان فوزه الأول في المجموعة الثالثة، ليعوض خسارته 1-2 أمام إسبانيا في الجولة الأولى، بينما سقط المنتخب البرازيلي، بعد فوزه بهدف على نيجيريا في الجولة الأولى.

اليابان
البرازيل
إسبانيا
نيجيريا
باريس
أولمبياد باريس 2024
آخر الأخبار
شرطة أبوظبي
علوم الدار
شرطة أبوظبي توجه تنويها للجمهور
اليوم 17:02
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن
الأخبار العالمية
أميركا والهند تبحثان إحلال السلام في أوكرانيا
اليوم 23:23
مارشان يحطم رقم «الأسطورة فيلبس»
الرياضة
مارشان يحطم رقم «الأسطورة فيلبس»
اليوم 23:16
الرئيس التونسي قيس سعيد
تونس تبدأ استلام ملفات الترشح للرئاسة غدا
اليوم 23:13
سيجموند تعلن سر «الانسحاب»
الرياضة
سيجموند تعلن سر «الانسحاب»
اليوم 23:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©