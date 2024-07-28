اليابان تصعق البرازيل في «الكرة النسائية»



باريس (د ب أ)



حقق منتخب اليابان لكرة القدم النسائية مفاجأة مدوية، بفوزه على البرازيل 2 -1، في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وأهدر المنتخب الياباني فرصة ثمينة للتقدم في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، عندما أضاعت اللاعبة مينا تاناكا ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني تقدمت سيدات البرازيل بهدف جينيفر دا سيلفا في الدقيقة 56.

وبلغت الإثارة ذروتها في الثواني الأخيرة، عندما تعادل المنتخب الياباني بهدف ساكي كوماجاي من ضربة جزاء في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وأضافت موموكو تانيكاوا الهدف الثاني في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، لينتزع منتخب اليابان فوزاً مثيراً.

وحقق منتخب اليابان فوزه الأول في المجموعة الثالثة، ليعوض خسارته 1-2 أمام إسبانيا في الجولة الأولى، بينما سقط المنتخب البرازيلي، بعد فوزه بهدف على نيجيريا في الجولة الأولى.