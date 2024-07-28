سيجموند تعلن سر «الانسحاب»



باريس (د ب أ)



قررت الألمانية لورا سيجموند الانسحاب من مباراتها في الدور الأول لمنافسات الفردي لتنس السيدات في أولمبياد باريس 2024، بسبب آلام في الكاحل.

وفضلت سيجموند الانسحاب لتركز على مشاركتها في منافسات الزوجي مع مواطنتها أنجيليك كيربر التي تستعد للاعتزال، ومنافسات الزوجي المختلط مع الألماني ألكسندر زفيريف الفائز بذهبية الفردي بأولمبياد طوكيو في 2021.

وأخذت سيجموند استراحة طبية بسبب مشكلة في كاحل القدم اليسرى، قبل أن تقرر الانسحاب أمام منافستها الأميركية دانييل كولينز التي كانت متقدمة 6 - 3 و2- صفر.

وقالت سيجموند «أعاني من مشكلة في الكاحل منذ فترة، والأولوية حالياً لمنافسات الزوجي».

ولا تعد سيجموند من المرشحات للفوز بالميداليات الأولمبية في المنافسات التي تقام على ملاعب رولان جاروس، بينما حققت ثلاثة ألقاب في جراند سلام بالزوجي والمختلط، منها الفوز مع إدوارد روجر فاسلين ببطولة فرنسا المفتوحة في الشهر الماضي.

وخسرت الألمانية تاتيانا ماريا التي وصلت لنصف نهائي ويمبلدون، أمام الأرجنتينية لورديس كارل، كما خرجت الألمانية الأخرى تامارا كورباتش من الدور الأول في أولمبياد باريس، بالخسارة أمام الصينية وانج شينيو.

وتبقى كيربر اللاعبة الألمانية الوحيدة التي تأهلت للدور الثاني في منافسات التنس الأولمبية، بعد فوزها على اليابانية ناومي أوساكا. وأكدت كيربر في منتصف الأسبوع أنها ستعتزل التنس بعد الأولمبياد.