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الرياضة

مارشان يحطم رقم «الأسطورة فيلبس»

مارشان يحطم رقم «الأسطورة فيلبس»
28 يوليو 2024 23:16

 
باريس (أ ف ب)

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أحرز الفرنسي ليون مارشان، حامل الرقم القياسي، والفائز باللقب العالمي مرتين، الميدالية الذهبية لسباق 400 م متنوعة للرجال في السباحة في أولمبياد باريس 2024.
وهذه الميدالية الأولمبية الأولى لابن الـ22 عاماً الذي سجل 4:02:95 دقيقة، وحطم الرقم القياسي الأولمبي المسجل باسم الأسطورة الأميركي مايكل فيلبس عام 2008 في أولمبياد بكين (4:03:84)، متقدماً بفارق 5.67 ثانية عن الياباني تومويوكي ماتسوشيتا الذي نال الفضية، فيما كانت البرونزية من نصيب الأميركي كارسون فوستر الذي تخلف عن البطل المحلي بفارق 5.71 ثانية.
وعوض مارشان ما فاته قبل ثلاثة أعوام في أولمبياد طوكيو، حين حل سادساً في هذا السباق، عاشراً في التتابع 4 في 100 م متنوعة، 14 في 200 م فراشة و18 في 200 م متنوعة.
ومنذ الأولمبياد الياباني الذي أقيم صيف 2021 عوضاً عن 2020 بسبب تداعيات جائحة كورونا، تمكن مارشان من إحراز أربعة ألقاب عالمية في السباحة المتنوعة (200 و400 م عامي 2022 و2023) ولقب في 200 م فراشة العام الماضي في فوكووكا.
وأقيم السباق بغياب حامل اللقب الأميركي تشايس كاليس الذي فشل في التأهل إلى النهائي، بعدما حل في المركز الحادي عشر في التصفيات، بفارق ثانيتين عن الوقت المؤهل.
ولم يكن كاليس الغائب الوحيد عن السباق، إذ فشل أيضاً صاحب برونزية طوكيو الأسترالي برندون سميث، في التأهل بحلوله 13 في التصفيات، فيما لم يتجاوز الأميركي الآخر جاي لايثرلاند الذي نال الفضية قبل ثلاثة أعوام، تجارب انتقاء المنتخب الوطني المشارك في باريس 2024.

 

فرنسا
السباحة
باريس
أولمبياد باريس 2024
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