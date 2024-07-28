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الرياضة

إسبانيا إلى ربع نهائي كرة السيدات في «أولمبياد باريس»

إسبانيا إلى ربع نهائي كرة السيدات في «أولمبياد باريس»
28 يوليو 2024 23:34

 
باريس (د ب أ)

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تأهل منتخب إسبانيا لدور الثمانية في منافسات كرة القدم للسيدات بدورة باريس الأولمبية، عقب فوزه الصعب 1- صفر على نظيره النيجيري، في الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة من مرحلة المجموعات للمنافسات، التي شهدت أيضاً فوز اليابان 2-1 على البرازيل.
وأحرزت أليسيا بوتياس هدف منتخب إسبانيا الوحيد في الدقيقة 85 وارتفع رصيد المنتخب الإسباني إلى 6 نقاط في الصدارة، بفارق 3 نقاط أمام منتخبي اليابان والبرازيل، صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب، فيما بقي منتخب نيجيريا في قاع الترتيب بلا نقاط.
ويشارك 12 منتخباً في منافسات كرة القدم للسيدات، حيث تم توزيعها على 3 مجموعات بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، على أن يتأهل المتصدر والوصيف للأدوار الإقصائية، بالإضافة إلى أفضل منتخبين حاصلين على المركز الثالث في المجموعات الثلاث.

إسبانيا
نيجيريا
اليابان
البرازيل
باريس
أولمبياد باريس 2024
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