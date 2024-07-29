العروبة يفوز على الشباب الكويتي بهدفين

فيصل النقبي (أبوظبي)

فاز العروبة على الشباب الكويتي 2-0 في رابع مبارياته الودية، في المعسكر الخارجي، المقام حالياً في جمهورية مصر العربية استعداداً لدوري أدنوك للمحترفين.

سجل هدفي العروبة أبوبكر تراولي وجابديل كاك، واتسم اللقاء بالقوة والندية بين الفريقين، وقام المدرب البرتغالي برونو ميجيل بتجربة كل لاعبيه خلال شوطي اللقاء.

يذكر أن العروبة قد لعب ثلاث مباريات قبل هذا اللقاء، حيث تعادل مع دايموند المصري 1-1، وفاز على السلام المصري 2-1، وتعادل مع القادسية الكويتي 1-1، وسيعود الفريق نهاية يوليو الجاري إلى الإمارات، حيث تبدأ المرحلة الثالثة من الإعداد.