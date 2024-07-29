جوندوجان مُهدد بـ«الدكة» في برشلونة!

أنور إبراهيم (القاهرة)

رغم أن خوان لابورتا رئيس برشلونة أكد أن «الكتالوني» قادر على دفع المبلغ المطلوب للحصول على خدمات الجناح الإسباني نيكو ويليامز، لاعب أتلتيك بلباو، هدفه الأول هذا الصيف، إلا أن النادي لم يُظهر أي شفافية فيما يتعلق بما يملكه من أموال لتمويل هذه الصفقة، ولم يقترح شيئاً بشأن إمكانية دفع الشرط الجزائي الموجود في عقد ويليامز«58 مليون يورو».

وهناك إجماع بين الصحف والمواقع الرياضية الإسبانية على ضرورة أن يقوم برشلونة ببيع بعض النجوم هذا الصيف.

وقالت صحيفة «سبورت» الكتالونية، إن برشلونة كان قرر بيع الإسباني أنسوفاتي والهولندي فرينكي دي يونج والأوروجوياني رونالد أراوخو، أو البرازيلي رافينيا، ولكن هذا الاحتمال لم يعد متاحاً الآن، بسبب إصابة الثلاثة الأوائل في الوقت الحالي، وبالتالي تصعب عملية بيعهم، لأن أحداً لن يسعى في طلبهم بسبب الإصابة، والوحيد المتبقي هو البرازيلي رافينيا، ولكنه متمسك جداً بالبقاء في كتالونيا.

وقالت الصحيفة، إن المرحلة المقبلة بالنسبة لبرشلونة تتمثل في دراسة إمكانيات البيع مشيرة إلى إنها تجس نبض متوسط الميدان الألماني ألكاي جوندوجان، وخاصة أن هناك أكثر من عرض سعودي أمامه وبمبالغ خرافية، لمعرفة ما إذا كان على استعداد للرحيل أم يتمسك بالبقاء.

وأشارت إلى أن النادي تلقى عرضاً جديداً من السد القطري، وفي حالة موافقته عليه ستكون هناك فائدة مباشرة للنادي لأنه أحد أكبر أصحاب الرواتب في الفريق، غير أن جوندوجان لا يزال متمسكاً بالبقاء ولا يرغب في الرحيل، بدليل أنه جلس مع مواطنه فليك المدير الفني بعد وصوله هذا الصيف، وناقش معه متطلبات الموسم المقبل، وانضم جوندوجان بعد عودته من إجازته الصيفية إلى بقية الفريق المسافر في جولة إعداد بأميركا.

جدير بالذكر أن جوندوجان كان أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في الموسم المنتهي، ويتوقع الكثيرون أن يلعب برشلونة في الموسم الجديد بطريقة 4-2-3-1، على أن يلعب جوندوجان خلف رأس الحربة البولندي روبرت ليفاندوفسكي، وهو نفس المركز الذي يجيد فيه بيدري، ما يعني أن جوندوجان لن يضمن اللعب أساسياً في تشكيلة فليك، وربما نراه جالساً على «دكة البدلاء» احتياطياً.