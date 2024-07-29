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الرياضة

«الحصن» يختتم المعسكر التركي بـ«الودية الرابعة»

«الحصن» يختتم المعسكر التركي بـ«الودية الرابعة»
29 يوليو 2024 12:00

فيصل النقبي (أبوظبي)
يخوض دبا الحصن آخر مبارياته الودية في معسكره الحالي في تركيا، يوم الأربعاء المقبل في مواجهة أحد الفرق التركية، في تجربة أخيرة وقوية استعداداً للموسم الجديد، الذي ينطلق منتصف الشهر المقبل.
وستكون المباراة فرصة للمدرب البرازيلي كايو زاناردي لتجربة كل اللاعبين الموجودين في المعسكر من أجل الوقوف على مستواهم الفني قبل العودة إلى الإمارات لإكمال المرحلة الثالثة من الإعداد.
وتعود البعثة إلى أرض الإمارات يوم الخميس المقبل، لبدء المرحلة الثالثة والأخيرة قبل بداية المنافسات.
وقال أحمد عمر النقبي نائب رئيس مجلس الإدارة مشرف الفريق الأول بنادي دبا الحصن: «لقد تمكنا من إنجاز معسكرنا التدريبي الخارجي في تركيا بنجاح كبير، وتبقت لنا مباراة أخيرة، واستفاد اللاعبون بشكل كبير من التدريبات المكثفة والمباريات الودية التي خاضوها».
وأضاف: «أجواء المعسكر كانت مثالية، مما أسهم في رفع معنويات اللاعبين وتحسين لياقتهم البدنية والفنية، وسنعود إلى الدولة ونحن أكثر حماساً للموسم الجديد، ونتطلع إلى تقديم مستوى مميز يرضي جماهيرنا».

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