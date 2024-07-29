رئيس «الأولمبية التونسية» يُحدد الخلل في «باريس 2024»!

باريس (د ب أ)

أثنى محرز بوصيان رئيس اللجنة الأولمبية التونسية على تنظيم فرنسا لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية «باريس 2024» رغم صعوبة المهمة، لكن في الوقت ذاته أشار إلى وجود بعض نقاط الخلل في عملية التنظيم.

وأكد بوصيان أن تنظيم الأولمبياد ليس بالأمر الهين، وأن فرنسا تحمل على عاتقها استقبال ملايين من البشر في الوقت ذاته، وهو أمر غاية في التعقيد وأنه ينبغي الإشادة بالمسؤولين الفرنسيين.

وأوضح: «سبق لنا تنظيم بعض الفعاليات الكبرى في تونس، وندرك مدى صعوبة الأمر، وأنه لا مجال للكمال، حيث إن أية فعالية يكون بها جوانب قصور».

وأكد: «نتضامن تماماً مع الدولة المنظمة للأولمبياد ولكن في الوقت ذاته، ندعو اللجنة الأولمبية الدولية لدراسة أوجه القصور التي حدثت في باريس ومحاولة معالجتها وتجنبها خلال الفعاليات المقبلة مثل أولمبياد لوس أنجلوس 2028».

وأشار بوصيان إلى أنه من وجهة نظره تكمن أبرز نقاط الخلل في المتطوعين غير المدربين بشكل كاف حيث لا يقدمون المساعدة اللازمة لضيوف الأولمبياد، كما أوضح أن بعض سائقي سيارات الأجرة ليسوا على دراية كافية بمهام عملهم، لكن بوصيان أكد أن البعثة الأولمبية التونسية تعيش أجواء طيبة في باريس، وتتنقل بسلاسة إلى أماكن التدريبات والمنافسات.

وأكد رئيس اللجنة الأولمبية التونسية أن إنجاز فارس الفرجاني المتمثل في كونه أول رياضي عربي وأفريقي يحصد ميدالية في أولمبياد باريس عبر حصد فضية منافسات المبارزة، يذكره بما حدث في أولمبياد طوكيو 2020، حينما فاز البطل التونسي أحمد أيوب الحفناوي بالميدالية الذهبية لسباق 400 متر سباحة حرة، كأول رياضي عربي وأفريقي يحصد ميدالية في الدورة الأولمبية الماضية.

وأشار إلى أن قدر تونس أن تكون في الريادة دائماً، وحتى على مستوى القارة الأفريقية تجدها دائماً في المقدمة، خاصة وأنها على مقربة من القارة الأوروبية.

وأوضح: «حظوظ تونس تبقى قائمة في حصد المزيد من الميداليات الأولمبية، سواء عبر خلود الحليمي في الملاكمة وزينب الصغير في المصارعة وخليل الجندوبي في التايكوندو وأحمد الجوادي في السباحة».