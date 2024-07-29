10 ميداليات لأبطال الإمارات في ختام «دولية» الدراجات المائية ببولندا

وارسو (الاتحاد)

اختتم أبطال الإمارات مشاركتهم في الجولة الأولى للبطولة الدولية للدراجات المائية فئة «جي إس بي» في بولندا بإحراز 5 ميداليات جديدة بواقع «ذهبيتين و3 فضيات»، ليرتفع رصيد الإمارات في المجموع العام إلى 10 ميداليات، بعد إحراز 5 ميداليات في فئة البراعم ضمن اليوم الأول للبطولة.

وشهدت البطولة التي تم تنظيمها خلال الفترة من 25 إلى 28 يوليو الجاري، إقامة منافسات 20 فئة على مدار أربعة أيام بمشاركة 153 دراجاً من 30 دولة.

وتستضيف الولايات المتحدة الأميركية الجولة القادمة في أكتوبر المقبل، وتقام الجولة النهائية بتايلاند في ديسمبر 2024.

وأحرز عبد الله الحمادي من فريق شرطة دبي ذهبية فئة «برو رون أباوت ستوك» وسلمان العوضي من فريق شرطة دبي أيضاً فضية فئة «نوفيس رون أباوت ستوك»، وخالد المازمي من فريق الشارقة ذهبية فئة «إكسبرت رون أباوت»، وسلطان الحمادي من فريق الشارقة فضية فئة «إكسبرت أوبن»، وعلي آل علي من فريق «بي آند أو مارينز» فضية فئة «جونيور سكي لايت».

وأثنى جمال الجناحي عضو اتحاد الرياضات البحرية على المشاركة المميزة لأبطال الإمارات لاسيما أن الحصاد كان مشرفاً بحصد 10 ميداليات، مشيداً بفرق شرطة دبي والشارقة و«بي أند أو مارينز»، لمساهمتهم في تحقيق الإنجاز ورفع عَلَم الإمارات في كل السباقات التي شاركوا فيها.