«كارير» و«أليفيشن» و«أوزيماندياس» أبطال «الوثبة» في فرنسا وبولندا والبرازيل

أبوظبي (الاتحاد)

توجت المهرة «لا بوا دوز كارير» والمهر «أليفيشن الموري»، بلقب سباقي كأس الوثبة ستاليونز اللذين أقيما بمضماري لاتست في ضواحي العاصمة الفرنسية باريس، وسلوزفيك في العاصمة البولندية وارسو، بمشاركة 21 خيلاً عربية أصيلة، تحت مظلة النسخة السادسة عشرة من مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويأتي تنظيم هذه السباقات تشجيعاً ودعماً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، للترويج للخيول العربية الأصيلة والتراث العريق لدولة الإمارات.

وتنافست 14 مهرة في سن ثلاث سنوات فقط، على لقب كأس الوثبة ستاليونز بري منجالي دالبريه لمسافة 1900 متراً، البالغة جائزته 20 ألف يورو، على مضمار لا تست الفرنسي، وانتزعت «لا بوا دو كارير» لضافي المري، بإشراف شارل جوردين، وقيادة ماكسيم فولون، اللقب بفارق 0.75 طول عن «لاكارو دو كارير» لأشرف أبو كارازا، وقيادة جوليوم جودجاي، وسجلت البطلة زمناً قدره 2:07:80 دقيقة، فيما جاءت ثالثة «سيدرا» للربان ريسنج، بقيادة هوجو مويسون، وكلاهما بإشراف توماس دوميللو.

وحصد المهر «أليفيشن ألموري» لاتش آر كوخ، وجي كي جريزجورسكي، بإشراف تي ام كاسبرزايك، وقيادة أم سيرنس، لقب سباق كأس الوثبة ستاليونز، جائزة بيشورا لمسافة 2000 متر، البالغة جائزته المالية 5 آلاف يورو، بمشاركة 7 خيول في سن ثلاث سنوات فقط، تنافست على مضمار سلوزفيك العشبي في بولندا، متفوقاً بفارق 2.5 طول، عن صاحبة المركز الثاني المهرة «ليلى دو فيالتييه» للمالك والمربي الإماراتي محمد عبيد الخيال، بإشراف تي سي باولاك، وقيادة كي مازور، ومسجلاً 2:25:50 دقيقة، فيما حلت في المركز الثالث المهرة «المامونية» لإسطبلات الهيفي، بإشراف أي لاسكوسكي، وقيادة كاليسبيك أولو.

ومن جهة أخري فاز المهر «أوزيماندياس راش»، البالغ من العمر ثلاث سنوات، لمالكه رودريجو ستوراني صليبا، بإشراف لوكاس كوينتانا، وقيادة روبيرلي فيانا، بسباق كاس الوثبة لمسافة 1200 متر، بفارق 7.75 طول، والذي أقيم بمضمار سيداد جارديم، في نادي الجوكي كلوب في ساو باولو بالبرازيل.

وحطم «أوزيماندياس راش» الرقم القياسي في مسافة 1200 متر على الرمال بزمن قدره 1:22:78، والذي كان مسجلاً باسم «أتينتادو راش» بزمن قدره 1:22:92 في عام 2013، وحل في المركز الثاني «أوميجا راش»، للملاك أجروبيكوريا دو شابا ومزرعة راش، بإشراف المدرب لوكاس كوينتانا، وقيادة جابرييل سانتانا، فيما جاءت في المركز الثالث الفرس «آر جي كاليفا» لكلاديو روبرتو جيماريش ريباس، وبإشراف أستانيسلاو بتروشينسكي وقيادة الفارسة جين ألفيس.

ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس «الوثبة ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.

وانطلقت أولى سباقات المهرجان في يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة هذا الموسم 2024، ويشهد تنظيم 150 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات من الفئات المصنفة للفئة الأولى والفئتين الثانية والثالثة.