«مقبول» لياس يحصد لقب بري أفاك الفرنسي



باريس (الاتحاد)

تجاوز المهر «مقبول» لياس لإدارة سباقات الخيل، العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، جميع منافسيه ببراعة ليحصد لقب سباق بري دو لا أفاك لمسافة 1900 متر، الذي أقيم بمضمار لا تست في ضواحي العاصمة الفرنسية باريس.

وبمشاركة 13 من الأمهار العربية الأصيلة في سن ثلاث سنوات فقط، تنافست بضراوة على جوائز مالية تبلغ 20 ألف يورو، دخل «مقبول» لياس لإدارة سباقات الخيل، بإشراف توماس دوميللو، وقيادة جوليوم جودجاي، إلى السباق بعد حلوله في المركز الثالث في مشاركته الوحيدة.

وتمكن «مقبول» المنحدر من نسل «اف البحر» من خطف اللقب بفارق عنق عن وصيفه، ورفيق إسطبله «خليج» بإشراف دايمين فاتريجانت، وقيادة مكسيم فولون، المنحدر من نسل «المرتجز»، وسجل «مقبول» زمناً وقدره 2:06:76 دقيقة، فيما جاء في المركز الثالث المهر «لينو» ليانيك سكولز، بإشراف إي ديلوفا، وقيادة جاري ستنشيز.

