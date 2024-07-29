الثلاثاء 30 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«مقبول» لياس يحصد لقب بري أفاك الفرنسي

«مقبول» لياس يحصد لقب بري أفاك الفرنسي
29 يوليو 2024 13:30


باريس (الاتحاد)
تجاوز المهر «مقبول» لياس لإدارة سباقات الخيل، العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، جميع منافسيه ببراعة ليحصد لقب سباق بري دو لا أفاك لمسافة 1900 متر، الذي أقيم بمضمار لا تست في ضواحي العاصمة الفرنسية باريس.
وبمشاركة 13 من الأمهار العربية الأصيلة في سن ثلاث سنوات فقط، تنافست بضراوة على جوائز مالية تبلغ 20 ألف يورو، دخل «مقبول» لياس لإدارة سباقات الخيل، بإشراف توماس دوميللو، وقيادة جوليوم جودجاي، إلى السباق بعد حلوله في المركز الثالث في مشاركته الوحيدة.
وتمكن «مقبول» المنحدر من نسل «اف البحر» من خطف اللقب بفارق عنق عن وصيفه، ورفيق إسطبله «خليج» بإشراف دايمين فاتريجانت، وقيادة مكسيم فولون، المنحدر من نسل «المرتجز»، وسجل «مقبول» زمناً وقدره 2:06:76 دقيقة، فيما جاء في المركز الثالث المهر «لينو» ليانيك سكولز، بإشراف إي ديلوفا، وقيادة جاري ستنشيز.
 

أخبار ذات صلة
«كارير» و«أليفيشن» و«أوزيماندياس» أبطال «الوثبة» في فرنسا وبولندا والبرازيل
كأس «الوثبة ستاليونز» في ضيافة فرنسا وبولندا
مهرجان منصور بن زايد العالمي للخيول
سباقات الخيول العربية
كأس الوثبة ستاليونز
كأس الوثبة
آخر الأخبار
حاكم عجمان يهنئ ملك المغرب بمناسبة ذكرى عيد العرش
علوم الدار
حاكم عجمان يهنئ ملك المغرب بمناسبة ذكرى عيد العرش
اليوم 20:21
كيربر.. نجمة كالعادة في أولمبياد باريس
الرياضة
كيربر.. نجمة كالعادة في أولمبياد باريس
اليوم 20:20
نيكولاس غراو
علوم الدار
وزير الاقتصاد التشيلي: مليارا دولار حجم استثمارات الإمارات عام 2023
اليوم 20:18
شرطة دبي ترفع عدد الخدمات المُقدَّمة للموردين
علوم الدار
شرطة دبي ترفع عدد الخدمات المُقدَّمة للموردين
اليوم 20:16
جانب من فعاليات حملة «صيف آمن وسعيد» (من المصدر)
الترفيه
بلدية الحمرية.. «صيف آمن وسعيد»
اليوم 20:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©