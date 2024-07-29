الثلاثاء 30 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مبابي خارج قائمة الريال في جولة أميركا

مبابي خارج قائمة الريال في جولة أميركا
29 يوليو 2024 12:45

 

أنور إبراهيم (القاهرة)

أخبار ذات صلة
سان جيرمان يُطارد «بديل مبابي»!
إندريك يرفع شعار «التحدي» مع ريال مدريد

تم استبعاد النجم الفرنسي كيليان مبابي الوافد الجديد لريال مدريد من جولة الفريق الصيفية بالولايات المتحدة الأميركية، لمنحه المزيد من الراحة بعد مشاركته مع منتخب بلاده في كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024»، ولن يبدأ التدريب في ناديه الجديد إلا يوم الثلاثاء المقبل، وتنتظر جماهير «الميرينجي» بلهفة رؤية نجمهم الجديد يلعب أول مباراة رسمية مع الفريق 14 أغسطس القادم، أمام أتلاتنا الإيطالي في كأس السوبر الأوروبية، بعد أن فاز الأول بدوري الأبطال «الشامبيونزليج» وفاز الثاني بالدوري الأوروبي «يوروبا ليج».
وعلى غرار ما حدث مع مبابي في الموسم الماضي مع ناديه السابق باريس سان جيرمان الذي لم يشركه في الجولة الصيفية للفريق استعدادا للموسم الجديد، لن يشارك «فتى بوندي المدلل» مع الريال في جولته، وإن اختلفت الأسباب في الحالتين، حيث إن الهدف من استبعاده من جانب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني كان لأسباب رياضية بحتة ومن أجل إراحته والاطمئنان على أنفه المكسور، بينما استبعاده في باريس كان بسبب خلافات بينه وإدارة النادي.
وليس مبابي وحده المستبعد من الفريق، وإنما كل النجوم الفرنسيين الآخرين، أوريليان تشواميني وأدواردو كامافينجا وفيرلان ميندي، الذين شاركوا مع منتخب فرنسا حتى نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية.
أما النجوم الذين خرجوا مع منتخبات بلادهم قبل نصف نهائي اليورو أو كوبا أميركا، ففي سبيلهم للانضمام إلى البعثة التي سافرت إلى أميركا، وهم البرازيليون فينسيوس جونيوروإيدرميليتاو ورودريجو، بينما تم إعفاء داني كارباخال وفيدريك فالفيردي وجود بيلينجهام من السفر، ووصل منتخب بلد كل منهم إلى المباراة النهائية في البطولة المشارك فيها. وانضم إلى البعثة أيضاً الكرواتي لوكا مودريتش والتركي أردا جولر والألماني أنطونيو روديجير، حيث لم تصل منتخباتهم إلى نصف النهائي البطولة.
وذكرت مصادر صحفية إسبانية موالية للريال، أن أنشيلوتي ضم عدداً غير قليل من لاعبي أكاديمية «لوكاستيا» لاستكمال النقص العددي.
ويعود الفريق إلى التدريبات العادية في مدريد الثلاثاء المقبل، بمشاركة جميع اللاعبين، وكانت البعثة وصلت مدينة شيكاغو منذ ساعات قليلة، حيث من المقرر أن يلعب الفريق 3 مباريات ودية الأولى أمام ميلان الإيطالي أول أغسطس، والثانية أمام برشلونة في 4 أغسطس والثالثة أمام تشيلسي 7 أغسطس.
وتبدأ بطولة الدوري الإسباني «الليجا» في 18 أغسطس القادم، حيث ينزل الريال ضيفاً على مايوركا في الجولة الأولى للمسابقة، بعد 4 أيام فقط من مباراة السوبر الأوروبي. 

ريال مدريد
مبابي
الدوري الإسباني
الليجا
آخر الأخبار
حاكم عجمان يهنئ ملك المغرب بمناسبة ذكرى عيد العرش
علوم الدار
حاكم عجمان يهنئ ملك المغرب بمناسبة ذكرى عيد العرش
اليوم 20:21
كيربر.. نجمة كالعادة في أولمبياد باريس
الرياضة
كيربر.. نجمة كالعادة في أولمبياد باريس
اليوم 20:20
نيكولاس غراو
علوم الدار
وزير الاقتصاد التشيلي: مليارا دولار حجم استثمارات الإمارات عام 2023
اليوم 20:18
شرطة دبي ترفع عدد الخدمات المُقدَّمة للموردين
علوم الدار
شرطة دبي ترفع عدد الخدمات المُقدَّمة للموردين
اليوم 20:16
جانب من فعاليات حملة «صيف آمن وسعيد» (من المصدر)
الترفيه
بلدية الحمرية.. «صيف آمن وسعيد»
اليوم 20:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©