مبابي خارج قائمة الريال في جولة أميركا

أنور إبراهيم (القاهرة)

تم استبعاد النجم الفرنسي كيليان مبابي الوافد الجديد لريال مدريد من جولة الفريق الصيفية بالولايات المتحدة الأميركية، لمنحه المزيد من الراحة بعد مشاركته مع منتخب بلاده في كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024»، ولن يبدأ التدريب في ناديه الجديد إلا يوم الثلاثاء المقبل، وتنتظر جماهير «الميرينجي» بلهفة رؤية نجمهم الجديد يلعب أول مباراة رسمية مع الفريق 14 أغسطس القادم، أمام أتلاتنا الإيطالي في كأس السوبر الأوروبية، بعد أن فاز الأول بدوري الأبطال «الشامبيونزليج» وفاز الثاني بالدوري الأوروبي «يوروبا ليج».

وعلى غرار ما حدث مع مبابي في الموسم الماضي مع ناديه السابق باريس سان جيرمان الذي لم يشركه في الجولة الصيفية للفريق استعدادا للموسم الجديد، لن يشارك «فتى بوندي المدلل» مع الريال في جولته، وإن اختلفت الأسباب في الحالتين، حيث إن الهدف من استبعاده من جانب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني كان لأسباب رياضية بحتة ومن أجل إراحته والاطمئنان على أنفه المكسور، بينما استبعاده في باريس كان بسبب خلافات بينه وإدارة النادي.

وليس مبابي وحده المستبعد من الفريق، وإنما كل النجوم الفرنسيين الآخرين، أوريليان تشواميني وأدواردو كامافينجا وفيرلان ميندي، الذين شاركوا مع منتخب فرنسا حتى نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية.

أما النجوم الذين خرجوا مع منتخبات بلادهم قبل نصف نهائي اليورو أو كوبا أميركا، ففي سبيلهم للانضمام إلى البعثة التي سافرت إلى أميركا، وهم البرازيليون فينسيوس جونيوروإيدرميليتاو ورودريجو، بينما تم إعفاء داني كارباخال وفيدريك فالفيردي وجود بيلينجهام من السفر، ووصل منتخب بلد كل منهم إلى المباراة النهائية في البطولة المشارك فيها. وانضم إلى البعثة أيضاً الكرواتي لوكا مودريتش والتركي أردا جولر والألماني أنطونيو روديجير، حيث لم تصل منتخباتهم إلى نصف النهائي البطولة.

وذكرت مصادر صحفية إسبانية موالية للريال، أن أنشيلوتي ضم عدداً غير قليل من لاعبي أكاديمية «لوكاستيا» لاستكمال النقص العددي.

ويعود الفريق إلى التدريبات العادية في مدريد الثلاثاء المقبل، بمشاركة جميع اللاعبين، وكانت البعثة وصلت مدينة شيكاغو منذ ساعات قليلة، حيث من المقرر أن يلعب الفريق 3 مباريات ودية الأولى أمام ميلان الإيطالي أول أغسطس، والثانية أمام برشلونة في 4 أغسطس والثالثة أمام تشيلسي 7 أغسطس.

وتبدأ بطولة الدوري الإسباني «الليجا» في 18 أغسطس القادم، حيث ينزل الريال ضيفاً على مايوركا في الجولة الأولى للمسابقة، بعد 4 أيام فقط من مباراة السوبر الأوروبي.