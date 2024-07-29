كيفين عمر بطل «عربية» محاربي الإمارات

مصطفى الديب (أبوظبي)

حصد كيفين عمر من جزر القمر لقب النزال الرئيس للنسخة 51 «العربية» من بطولة «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة، التي أقيمت بصالة «أدنيك مارينا» في العاصمة أبوظبي، وذلك على حساب السوداني محمد جمعة، بقرار الحكام، في وزن الحر، وشهدت الأمسية 13 نزالاً قوياً.

شهد المنافسات وشارك في تتويج الفائزين الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، والشيخ خليفة بن سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، والشيخ عبدالله بن مكتوم بن راشد آل مكتوم.

كما حضر المنافسات وتوج الفائزين عبدالمنعم الهاشمي رئيس اتحاد الإمارات للجو جيتسو والفنون القتالية المختلطة، رئيس الاتحاد الآسيوي للجو جيتسو، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، وصالح الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، وفؤاد درويش الرئيس التنفيذي لبالمز الرياضية، رئيس اللجنة المنظمة، والبريطاني كريث براون، رئيس الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة.

كما تابع منافسات الختام طلال الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع التطوير الرياضي في مجلس أبوظبي الرياضي، عمران الخوري، عضو مجلس إدارة برجيل القابضة، يعقوب السعدي مدير قنوات أبوظبي الرياضية، سهيل العريفي المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي.

وشهدت نتائج النزالات الأخرى، فوز الفلسطيني عبدو حسين على المصري، محمد عبدالرؤوف، بالإخضاع في وزن الديك، كما فاز الجزائري خالد العلام على الجنوب أفريقي دييجو باندو، بقرار الحكام في وزن الحر، كما تغلبت الأردنية ليزا زيمة على المصرية روان ياسر، بالضربة الفنية القاضية في وزن الريشة.

من جهته، أعلن فؤاد درويش رئيس اللجنة المنظمة، إقامة نسخة من البطولة قبل نهاية 2024 في دولة عربية يتم التنسيق بشأن استضافتها للبطولة، بعد إقامة نسخة البرازيل مطلع العام الجاري، تنفيذاً لخطة إقامة بطولتين استكمالاً للنجاحات المتتالية، والتي كان لها أثر كبير في جذب أبطال العالم للمشاركة في الفعاليات المختلفة التي تستضيفها إمارة أبوظبي.

وأضاف: «النسخة العربية حققت نجاحاً جديداً على المستويين الفني والجماهيري، وارتفاع المستويات الفنية للمشاركين، وهذا أكبر دليل على التطور الذي تحققه، كما أن المتنافسين أظهروا قدرات مهارية كبيرة خلال المنافسات المثيرة، والشيء المهم أن نمضي قدماً في الطريق ذاته لتعزيز تميز البطولة في جميع نسخها خلال السنوات المقبلة».

وأثنى الخبير العالمي هينزو جريسي على النجاح اللافت للنسختين العربية والدولية من سلسلة محاربي الإمارات للفنون القتالية، وقال: إن البطولة بزخمها الكبير تشهد نمواً متسارعاً، ومشاركة أبرز أبطال اللعبة على مستوى العالم، بما تفرزه من مستويات متطورة كان لها الأثر الملموس في منح المنافسات إثارة كبيرة بحضور جماهيري يعزز نجاحاته.