10 فرسان في قائمة منتخب الإمارات لمونديال القدرة



دبي (الاتحاد)

أعلن الاتحاد الدولي للفروسية القائمة الأولية للفرسان والخيول المشاركة في بطولة العالم للقدرة لمسافة 160 كلم (3 نجوم) 2024، التي ستقام 7 سبتمبر المقبل بميادين مونبازييه في جنوب غرب فرنسا، وبلغ عدد الفرسان الذين تم اعتمادهم للمشاركة 191 فارساً وفارسة من 25 دولة حول العالم، فيما بلغ عدد الخيول المسجلة في مرحلة التداخيل 227 خيلاً.

وشملت القائمة الأولية لفريق الإمارات كلاً من منصور سعيد الفارسي على صهوة «باجير دي لوزيلي»، وسعيد أحمد جابر الحربي على صهوة «كاسلبار كدبارا»، وسالم حمد ملهوف الكتبي بطل نسخة 2021 ووصيف نسخة 2023، على صهوة «هالة» التي حقق على صهوتها تلك الألقاب، وسجل أيضاً الجواد «ديابلالو فويلي».

كما ضمت القائمة أيضاً فارس أحمد المنصوري وسجل معه كل من الجواد «ايدي دي مونتروزير» و«سنديكيا»، وسعيد راشد الشامسي وسجل معه 3 خيول هي «ديفا دي جاليما»، «اريا ديس ايغاز» و«فالمبيور فيولي»، وعبد الله علي العامري مع الجواد «رازالي دو لورغايز»، وعبد الله غانم المري مع الجواد «فولكاني فيولي»، وسيف أحمد المزروعي مع الجواد «ماجيك جلين تورك»، وزايد محمد عتيق المهيري على صهوة «الشميمي»، وسعيد سالم المهيري على صهوة «بجيز لي ماجوري».

وأكد د. محمد عيسى العظب، المدير العام لنادي دبي للفروسية، اكتمال كافة التحضيرات والاستعدادات لفريق فرسان الإمارات المشارك في البطولة، وجاهزية الفريق لمواصلة مسيرات إنجازاته في هذه المحفل العالمي الذي يستقطب أفضل فرسان وخيول العالم في رياضة القدرة والتحمل.

وقال العظب: إن رياضة القدرة الإماراتية، استطاعت أن ترسخ مكانتها في مختلف المحافل العالمية عبر الكثير من الإنجازات الرفيعة، مشيراً إلى أن هذا الحضور المميز جاء ثمرة للدعم اللامحدود الذي ظلت تحظى به هذه الرياضة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.

وأكد أن فريق الإمارات المشارك يضم نخبة من الفرسان من أصحاب التجارب والخبرة في عدة بطولات أكدوا خلالها جدارتهم، ونحن على ثقة في قدرتهم للمنافسة، رافعين شعار المركز الأول دائماً في هذه البطولة التي تجمع أفضل الفرسان من مختلف أنحاء العالم.

تضم قائمة المشاركين فرقاً قوية أيضاً، أبرزها الفريق البحريني الذي يقوده الفارس سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وأيضاً فرسان من السعودية والكويت وقطر والأردن والجزائر، وتضم القائمة أيضاً نخبة من أبرز فرسان العالم، بينهم بطلة العالم مرتين الاسبانية ماريا الفريز بنتون، ومواطنها بطل نسخة 2016 جوما بونتي داش.