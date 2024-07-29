رابطة المحترفين تعتمد مواعيد وتوقيتات انطلاق الموسم الجديد

أبوظبي (الاتحاد)

اعتمدت رابطة المحترفين مواعيد وتوقيتات ذهاب وإياب الدور التمهيدي لـ «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، والجولتين الأولى والثانية لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، للموسم الجديد 2024-2025، والذي ينطلق في 17 أغسطس المقبل.

وتُعلن الرابطة في وقت لاحق، عن تواريخ وتوقيتات بقية الجولات في المسابقتين بناء على جدولة مشاركات أنديتنا الخارجية، والتي ستتضح معالمها بنهاية أغسطس المقبل.

وينطلق الموسم الجديد، بمباريات ذهاب الدور التمهيدي لـ «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي» في 17 أغسطس المقبل، وذلك حسب نتائج القرعة التي نظمتها الرابطة في 6 يوليو الجاري في «مركز أبوظبي للطاقة» في أبوظبي، في ضيافة شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، الراعي الرسمي لبطولة دوري أدنوك للمحترفين.

وتُلعب مباريات ذهاب الدور التمهيدي على مدار يومي السبت والأحد 17 و18 أغسطس المقبل، حيث يلتقي مساء السبت، بني ياس مع دبا الحصن على ملعب بني ياس، والعروبة مع النصر على استاد دبا في الساعة 6:05، فيما تنطلق مواجهة خورفكان والشارقة في الدور ذاته، على استاد صقر بن محمد القاسمي في الساعة 8:45 مساءً.

وتتواصل جولة ذهاب الدور التمهيدي مساء الأحد 18 أغسطس بمباريات، الجزيرة والبطائح على استاد محمد بن زايد، وكلباء مع العين على ملعب كلباء في الساعة 6:05، وشباب الأهلي مع عجمان في الساعة 8:45 على استاد راشد.

وتُقام جولة إياب الدور التمهيدي، يومي السبت والأحد 7 و8 سبتمبر المقبل، بمباريات دبا الحصن وبني ياس على استاد صقر بن محمد القاسمي، النصر والعروبة باستاد آل مكتوم، الشارقة وخورفكان مساء على استاد خالد بن محمد السبت 7 سبتمبر، والبطائح والجزيرة على استاد خالد بن محمد، العين وكلباء على استاد هزاع بن زايد، عجمان وشباب الأهلي على استاد راشد بن سعيد مساء الأحد 8 سبتمبر.

ويقضي نظام كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بمشاركة 12 فريقاً في الدور التمهيدي تَلعب مباراتين بنظام خروج المغلوب، في الطريق إلى الدور ربع النهائي، والانضمام إلى ناديي الوصل بطل الموسم الماضي لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، والوحدة بطل النسخة الأخيرة لـ «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي» المتأهلين مباشرة إلى ربع النهائي.

في المقابل، تنطلق الجولة الأولى لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، مساء الجمعة 23 أغسطس المقبل بمباريات العروبة والنصر على استاد دبا، الوحدة وعجمان على استاد آل نهيان، في الساعة 6 مساءً، فيما يستقبل كلباء ضيفه الوصل في «مباراة السهرة» والتي تنطلق في الساعة 8:30 مساءً.

وتتواصل مواجهات الجولة الأولى مساء السبت 24 أغسطس، بإقامة أربع مباريات تجمع شباب الأهلي والبطائح على استاد راشد، بني ياس والجزيرة على استاد بني ياس، في الساعة 6 مساءً، ودبا الحصن والشارقة على استاد صقر بن محمد القاسمي، والعين وخورفكان على استاد هزاع بن زايد في الساعة 8:30 مساءً.

وتتواصل إثارة «دوري أدنوك للمحترفين»، بإقامة مباريات «الجولة الثانية» يومي الخميس والجمعة 29 و30 أغسطس المقبل، حيث تشهد الجولة مساء الخميس مواجهات الوصل ودبا الحصن على استاد زعبيل، الجزيرة والعروبة على استاد محمد بن زايد في الساعة 5:55 مساء، النصر وبني ياس على استاد آل مكتوم، والشارقة مع كلباء على استاد خالد بن محمد في الساعة 8:30.

وتختتم «الجولة الثانية» مساء الجمعة 30 أغسطس بمباريات خورفكان والوحدة على استاد صقر بن محمد القاسمي، البطائح والعين على استاد خالد بن محمد في الساعة 5:55 مساءً، وعجمان مع شباب الأهلي التي تنطلق في الساعة 8:30 مساءًَ على استاد راشد بن سعيد.