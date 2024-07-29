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الرياضة

راشد بن حميد يلتقي نائب رئيس «الأولمبية الدولية» وفريق «الدعم الشرطي» في باريس

راشد بن حميد يلتقي نائب رئيس «الأولمبية الدولية» وفريق «الدعم الشرطي» في باريس
29 يوليو 2024 17:45

باريس (الاتحاد)

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استقبل الشيخ راشد بن حميد النعيمي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس وفد الإمارات المشارك في دورة الألعاب الأولمبية بباريس، في مقر البيت الأولمبي الإماراتي، كلاً من نيكول هوفيرتسز، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، وويتولد بانكا رئيس الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، حيث تم استعراض ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والاطلاع على أنشطة اللجنة ومستجدات الدورة الأولمبية بباريس، إلى جانب التعرف على جهود الوادا وبرامجها في سبيل الوصول إلى رياضة خالية من المنشطات.
كما التقى الشيخ راشد بن حميد النعيمي، فريق الدعم الشرطي الإماراتي الموفد من وزارة الداخلية، للمشاركة في تأمين دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، متوجهاً بالشكر والتقدير على الجهود الكبيرة المبذولة من الفريق الشرطي في هذا المحفل الريادي الكبير، والأداء المشرف للكوادر الوطنية في جميع المناسبات الذي يعكس مدى جاهزية أبناء الإمارات وكفاءتهم لمختلف المهام على الأصعدة كافة.

راشد بن حميد النعيمي
باريس
أولمبياد باريس 2024
دورة الألعاب الأولمبية
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