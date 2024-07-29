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الرياضة

منتخب الرماية البارالمبي يكثف استعداداته لـ «ألعاب باريس»

منتخب الرماية البارالمبي يكثف استعداداته لـ «ألعاب باريس»
29 يوليو 2024 18:43


دبي (الاتحاد)

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أكدت اللجنة البارالمبية الوطنية أن برنامج تجهيز لاعبي منتخب الرماية البارالمبي، لخوض منافسات دورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024»، يسير وفق ما هو مخطط له، حيث يخوض اللاعبون المتأهلون من خلال معسكر تحضيري داخلي مستمر حتى موعد السفر إلى باريس 20 أغسطس المقبل، ويضم المنتخب المشارك في الألعاب البارالمبية 5 لاعبين ولاعبات، هم: عبدالله سلطان العرياني، وسيف النعيمي، وعبيد الدهماني، وعائشة الشامسي، وعائشة المهيري.
وقال ذيبان المهيري، الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية، إن وجود منشآت على أعلى مستوى داخل الإمارات، مجهزة بأفضل الإمكانات، ساهم في إقامة برنامج التحضير داخلياً لجميع لاعبي المنتخب تحت قيادة أجهزتهم الفنية، وعلى رأسهم المدربان محمد حسين وأحمد عبدالله. وأضاف: «يشهد برنامج الإعداد المقام حالياً في مدينة العين للاعبين، ودبي للاعبات، تطوراً كبيراً في مستويات اللاعبين، في ظل حالة التناغم بينهم وبين أجهزتهم الفنية، وبعد القيام بالصيانة اللازمة للمعدات وأدوات الرماية المستخدمة في المنافسات».
وقال: «جميع اللاعبين واللاعبات يحدوهم الأمل في رفع علم الإمارات خفاقاً في هذا المحفل البارالمبي الكبير، والحفاظ على مسيرة الإنجازات السابقة التي تحققت في كل المحافل السابقة، سواء الدولية أو القارية». وأكد أنه يحسب لجميع لاعبي المنتخب المشاركين حالياً في معسكر الإعداد أنهم متأهلون للأولمبياد بأرقامهم وبإنجازاتهم التي حققوها على مدار الشهور الماضية بقيادة قائد الفريق صاحب الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو 2020، عبدالله سلطان العرياني وزملائه.
وأوضح المهيري أن التنسيق والتواصل مع اللجنة البارالمبية الدولية متواصل بشكل دوري منذ أكثر من عام، من خلال انعقاد اجتماع كل أسبوعين مع المنسق المنوط من اللجنة البارالمبية الدولية، عبر خاصية الاتصال عن بُعد «زووم»، للاطمئنان على كافة التحضيرات لاستقبال أبطال الألعاب البارالمبية في «باريس 2024».

الألعاب البارالمبية
دورة الألعاب البارالمبية
منتخب الرماية
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