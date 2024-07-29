مدرب محمد السيد: برونزية سلاح السيف المصرية «تاريخية»



باريس (د ب أ)

أعرب السيد سامي، المدير الفني لمحمد السيد لاعب منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة، عن سعادته بتتويج نجله بالميدالية البرونزية في منافسات الفردي بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، بعد الفوز على المجري أندراسفي تيبور. وقال سامي إن محمد السيد منذ أن حضر إلى باريس وهو على يقين بحصد ميدالية أولمبية، موضحاً أن الهدف كان الميدالية الذهبية إلا أنه سعيد للغاية بحصد البرونزية لكونه حلماً كبيراً تحقق بعد تعب سنوات وتضحيات كثيرة.

وأشار إلى أن محمد السيد اجتهد كثيراً في السنوات الماضية، وتكلل مجهوده بالميدالية الأولمبية، متابعاً «لقد حقق إنجازات محلية وقارية لذلك كان من حقه بعد أن صمم أن يحلم بالوصول للقمة، وهو ما تحقق بالفعل». وشدد على أن نجله ذاكر جيداً ليحقق أول ميدالية أولمبية هي الأولى في تاريخ مصر بسلاح سيف المبارزة، مضيفاً «ما تحقق فخر وشرف للمنظومة الكبيرة التي ساعدت على الوصول إلى هذا الحلم».

واختتم تصريحاته بأن الإعداد النفسي الجيد، والتركيز في يوم المباراة يسهمان في التتويج بالميداليات، لذلك سيكون عاملاً مهماً في المباريات المقبلة التي ستكون استكمالاً لوصول محمد السيد إلى منصة التتويج بأول ميدالية في باريس. وفاز محمد السيد، المصنف العاشر عالمياً، على المجري أندراسفي تيبور بنتيجة 8 - 7، ليحصد الميدالية البرونزية في منافسات سلاح سيف المبارزة في أولمبياد باريس 2024.