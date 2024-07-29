ذهبية الثلاثة أيام «ألمانية» في «أولمبياد باريس»



باريس (رويترز)

فاز الفارس الألماني ميكائيل يونج بذهبيته الأولمبية الرابعة بعدما تغلب على أكبر منافسيه في أولمبياد باريس 2024، الأسترالي كريستوفر بيرتون والبريطانية لورا كوليت في نهائي قفز السدود، وفاز يونج بلقب سباقات الثلاثة أيام والتي تجمع الترويض واختراق الضاحية وقفز السدود بعدما حقق نتيجة إجمالية بلغت 21.8 نقطة، مقابل 22.4 نقطة حققها بيرتون و23.1 من نصيب كوليت.

وبهذا يحقق ذهبيته الأولمبية الثالثة في منافسات الفردي، بعد نجاحه في لندن 2012 وريو 2016.

وكانت الفضية أول ميدالية يحققها الأسترالي في منافسات الفردي بعد فوزه ببرونزية الفرق في ريو 2016.