محمد النني على أعتاب الجزيرة



معتصم عبدالله (أبوظبي)‬‬‬‬

أكمل نادي الجزيرة ترتيبات ضم المصري الدولي محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي السابق، في صفقة انتقال حر، في انتظار انتهاء مشاركة اللاعب الحالية مع منتخب «الفراعنة» تحت 23 عاما، في منافسات كرة القدم ضمن دورة الألعاب الأولمبية الصيفية «باريس 2024».

وتضم القائمة الحالية لأجانب «فخر أبوظبي» للموسم الجديد ضمن معسكره الإعدادي في إسبانيا، الثنائي المدافع الهولندي كريم رقيق، والكونجولي نيسكينز كيبانو، بعد استبعاد البرازيلي فرناندو لوكاس، والإسباني اليخاندرو بوزيلو، إضافة إلى انتهاء عقد المهاجم أبوبكر كامارا المشاركين مع الفريق في الموسم الماضي.

ويدشن الجزيرة مشوار الموسم الجديد 2024- 2025 أغسطس المقبل بلقاء البطائح في الدور الأول لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، فيما ستكون انطلاقة الفريق في مشوار «دوري أدنوك للمحترفين» بلقاء مضيفه بني ياس.