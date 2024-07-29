الثلاثاء 30 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

محمد النني على أعتاب الجزيرة

محمد النني على أعتاب الجزيرة
29 يوليو 2024 20:04

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)‬‬‬‬

أخبار ذات صلة
النني إلى الجزيرة رسمياً
منتخب مصر يهزم إسبانيا ويتأهل إلى ربع نهائي «أولمبياد باريس»

أكمل نادي الجزيرة ترتيبات ضم المصري الدولي محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي السابق، في صفقة انتقال حر، في انتظار انتهاء مشاركة اللاعب الحالية مع منتخب «الفراعنة» تحت 23 عاما، في منافسات كرة القدم ضمن دورة الألعاب الأولمبية الصيفية «باريس 2024».
وتضم القائمة الحالية لأجانب «فخر أبوظبي» للموسم الجديد ضمن معسكره الإعدادي في إسبانيا، الثنائي المدافع الهولندي كريم رقيق، والكونجولي نيسكينز كيبانو، بعد استبعاد البرازيلي فرناندو لوكاس، والإسباني اليخاندرو بوزيلو، إضافة إلى انتهاء عقد المهاجم أبوبكر كامارا المشاركين مع الفريق في الموسم الماضي.
ويدشن الجزيرة مشوار الموسم الجديد 2024- 2025 أغسطس المقبل بلقاء البطائح في الدور الأول لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، فيما ستكون انطلاقة الفريق في مشوار «دوري أدنوك للمحترفين» بلقاء مضيفه بني ياس.

منتخب مصر
الكرة المصرية
فخر أبوظبي
فريق الجزيرة
أرسنال
آخر الأخبار
حاكم عجمان يهنئ ملك المغرب بمناسبة ذكرى عيد العرش
علوم الدار
حاكم عجمان يهنئ ملك المغرب بمناسبة ذكرى عيد العرش
اليوم 20:21
كيربر.. نجمة كالعادة في أولمبياد باريس
الرياضة
كيربر.. نجمة كالعادة في أولمبياد باريس
اليوم 20:20
نيكولاس غراو
علوم الدار
وزير الاقتصاد التشيلي: مليارا دولار حجم استثمارات الإمارات عام 2023
اليوم 20:18
شرطة دبي ترفع عدد الخدمات المُقدَّمة للموردين
علوم الدار
شرطة دبي ترفع عدد الخدمات المُقدَّمة للموردين
اليوم 20:16
جانب من فعاليات حملة «صيف آمن وسعيد» (من المصدر)
الترفيه
بلدية الحمرية.. «صيف آمن وسعيد»
اليوم 20:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©