14 نادياً في انطلاق دوري الأولى سبتمبر المقبل

معتصم عبدالله (أبوظبي)‬‬‬‬

حدد اتحاد الكرة 14 سبتمبر المقبل، موعداً لانطلاق دوري الدرجة الأولى لموسم 2024- 2025، بمشاركة 14 فريقاً بدلاً من 17 الموسم الماضي، في ظل اعتذار أندية التعاون، الجزيرة الحمراء، مسافي على التوالي عن عدم المشاركة، إضافة إلى الرمس الهابط إلى «دوري الثانية» بقرار الانضباط.

ويشهد الموسم الجديد، الظهور الأول لفريقي فليتوود يونايتد والظاهرة بطل ووصيف دوري الثانية في الموسم الماضي، إلى جانب الإمارات وحتا الهابطين من «دوري أدنوك للمحترفين» بنهاية الموسم الماضي 2023- 2024.

ويلتقي في الجولة الأولى للدوري 14 سبتمبر المقبل، الظاهرة وفيلتوود يونايتد، الذيد وجلف يونايتد، جلف أف سي والظفرة، وتتواصل الجولة في اليوم التالي 15 سبتمبر بمباريات حتا والفجيرة، مصفوت والإمارات، دبا والحمرية، والعربي ويونايتد.

ويصعد بنهاية الموسم الحالي بطل ووصيف دوري الأولى إلى المحترفين في الموسم التالي 2025- 2026، مقابل هبوط «قبل الأخير والأخير» إلى دوري الثانية.