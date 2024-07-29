الثلاثاء 30 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

14 نادياً في انطلاق دوري الأولى سبتمبر المقبل

14 نادياً في انطلاق دوري الأولى سبتمبر المقبل
29 يوليو 2024 21:30

معتصم عبدالله (أبوظبي)‬‬‬‬

أخبار ذات صلة
رئيس «فيفا» وراشد بن حميد: لعبتنا الجميلة توفر لغة مشتركة للوحدة
العراق يكسب أوكرانيا في كرة القدم بـ «أولمبياد باريس»

حدد اتحاد الكرة 14 سبتمبر المقبل، موعداً لانطلاق دوري الدرجة الأولى لموسم 2024- 2025، بمشاركة 14 فريقاً بدلاً من 17 الموسم الماضي، في ظل اعتذار أندية التعاون، الجزيرة الحمراء، مسافي على التوالي عن عدم المشاركة، إضافة إلى الرمس الهابط إلى «دوري الثانية» بقرار الانضباط.
ويشهد الموسم الجديد، الظهور الأول لفريقي فليتوود يونايتد والظاهرة بطل ووصيف دوري الثانية في الموسم الماضي، إلى جانب الإمارات وحتا الهابطين من «دوري أدنوك للمحترفين» بنهاية الموسم الماضي 2023- 2024.
ويلتقي في الجولة الأولى للدوري 14 سبتمبر المقبل، الظاهرة وفيلتوود يونايتد، الذيد وجلف يونايتد، جلف أف سي والظفرة، وتتواصل الجولة في اليوم التالي 15 سبتمبر بمباريات حتا والفجيرة، مصفوت والإمارات، دبا والحمرية، والعربي ويونايتد.
ويصعد بنهاية الموسم الحالي بطل ووصيف دوري الأولى إلى المحترفين في الموسم التالي 2025- 2026، مقابل هبوط «قبل الأخير والأخير» إلى دوري الثانية.

اتحاد الكرة
دوري الدرجة الأولى
كرة القدم
آخر الأخبار
حاكم عجمان يهنئ ملك المغرب بمناسبة ذكرى عيد العرش
علوم الدار
حاكم عجمان يهنئ ملك المغرب بمناسبة ذكرى عيد العرش
اليوم 20:21
كيربر.. نجمة كالعادة في أولمبياد باريس
الرياضة
كيربر.. نجمة كالعادة في أولمبياد باريس
اليوم 20:20
نيكولاس غراو
علوم الدار
وزير الاقتصاد التشيلي: مليارا دولار حجم استثمارات الإمارات عام 2023
اليوم 20:18
شرطة دبي ترفع عدد الخدمات المُقدَّمة للموردين
علوم الدار
شرطة دبي ترفع عدد الخدمات المُقدَّمة للموردين
اليوم 20:16
جانب من فعاليات حملة «صيف آمن وسعيد» (من المصدر)
الترفيه
بلدية الحمرية.. «صيف آمن وسعيد»
اليوم 20:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©