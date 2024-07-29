منظمو أولمبياد باريس: نعم نعاني من هذه المشكلات



باريس (د ب أ)

اعترف منظمو دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا في باريس، بوجود مشاكل في وسائل نقل الرياضيين والطعام في القرية الأولمبية، لكنهم أشاروا إلى أنه تم حل ذلك في الوقت الحالي.

وقال إتيان توبوا، مدير الألعاب، في مؤتمر صحفي إن السائقين والحافلات الاحتياطية تم الاستعانة بهم من أجل تسهيل وسائل النقل على الرياضيين، مضيفاً أن النظام بات يعمل الآن بنسبة 100% واشتكى عدد من الرياضيين من انتظارهم لوقت طويل من أجل نقلهم إلى أماكن إقامة المنافسات، بالإضافة إلى الزحام في الحافلات، فيما أبدى البعض عدم رضاهم عن جودة الطعام المقدم في القرية الأولمبية.