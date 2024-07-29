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الرياضة

اتحاد الكاراتيه يعقد اجتماعاً تنسيقياً مع مدربي وإداريي الأندية

اتحاد الكاراتيه يعقد اجتماعاً تنسيقياً مع مدربي وإداريي الأندية
29 يوليو 2024 20:48

دبي (الاتحاد)
عقد راشد عبد المجيد آل علي النائب الأول لرئيس اتحاد الكاراتيه اجتماعاً تنسيقياً مع مدربي وإداريي الكاراتيه بالأندية، بمقر الاتحاد في دبي بحضور ابراهيم النعيمي عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المسابقات والخبير محمد عباس مدير الاتحاد رئيس اللجنة الفنية والخبير هشام سري المدير الفني للاتحاد والحكم الدولي جابر الزعابي رئيس لجنة الحكام.
استهل النائب الأول لرئيس الاتحاد حديثه بتوجيه الشكر للمدربين والإداريين على تعاونهم مع الاتحاد وحثهم على بذل المزيد من الجهد والتعاون المثمر من اجل الارتقاء بالمستوى الفني للكاراتيه واستمع لجميع المقترحات التي طرحت بالاجتماع التي تخص الموسم الرياضي 2024/2025 .

وجرى خلال الاجتماع شرح النقاط المهمة التي يضعها الاتحاد في الاعتبار عند وضعه لشروط البطولات، وأن النظرة المستقبلية للعبة وانتشارها هي من أهم توجهات الاتحاد.
ووجه راشد آل علي نصائحه للمدربين بتجهيز اللاعبين جيداً قبيل بداية الموسم الرياضي، مشدداً على أن الشروط الفنية والتنظيمية الموضوعة للبطولات تتبع استراتيجيات وأهداف وتوجهات الاتحاد بزيادة أعداد اللاعبين وانتشار اللعبة في الدولة لتكون رافداً قوياً للمنتخبات الوطنية. 

الكاراتيه
اتحاد الكاراتيه
منتخب الكاراتيه
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