التجارب «الإماراتية القطرية» في واجهة إعداد أندية «دوري أدنوك»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

برزت المباريات الودية لأندية «دوري أدنوك للمحترفين»، والأندية القطرية، في واجهة تحضيرات أندية البلدين ضمن الاستعدادات في المعسكرات الخارجية في أوروبا تأهباً لانطلاق الموسم الجديد، بإقامة 6 مباريات في ملاعب هولندا وإسبانيا والنمسا وسلوفينيا وتركيا.

وتصدر الوصل بطل ثنائية الدوري والكأس في الموسم الماضي 2023-2024، الواجهة على صعيد المواجهات الودية أمام الأندية القطرية، بعدما خاض مباراتين من أصل 3 في معسكره الإعدادي الحالي بهولندا أمام أندية قطرية.

ولعب «الإمبراطور» في وديته الثانية في هولندا، أمام الأهلي القطري، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، بعدما سجل السويسري هاريس سيفيروفيتش هدف «الأصفر»، قبل أن يخسر في مباراته الثالثة أمام الريان وصيف الدوري القطري في الموسم الماضي بنتيجة 2-3، بعدما سجل الثنائي كايو كانيدو وهاريس سيفيروفيتش هدفي الوصل، وشهدت المباراة حضور الشيخ القعقاع بن حمد آل ثاني رئيس نادي الريان القطري، وأحمد الطنيجي عضو مجلس إدارة نادي الوصل.

وافتتح الجزيرة سلسلة مبارياته الودية في معسكره الإعدادي بإسبانيا، بالتعادل الإيجابي أمام منافسه الوكرة رابع الدوري القطري في الموسم الماضي بنتيجة 2-2، وسجل برونو أوليفيرا وعمر تراروي ثنائية «فخر أبوظبي»، فيما أحرز هدفي الوكرة ريكاردو جوميز ومحمد خالد.

وكسب الشارقة في ثاني تجاربه الودية بمعسكره الخارجي المقام في النمسا، مباراة الغرافة ثالث الدوري القطري في الموسم الماضي، بنتيجة 3-2، بعد مواجهة مثيرة، وسجل ثلاثية «الملك» كايو لوكاس وفراس بالعربي ولوان بيريرا.

في المقابل، خسر كلباء مباراته الودية الثالثة في معسكره الإعدادي في سلوفينيا أمام الدحيل سادس الدوري القطري في الموسم الماضي، بنتيجة 1-2، وسجل ياسر حسن هدف «النمور» الوحيد في المباراة، بدوره تعادل دبا الحصن الصاعد حديثاً لدوري المحترفين من دون أهداف، أمام الشحانية الصاعد بدوره إلى «دوري النجوم القطري» في الموسم الحالي 2024- 2025، خلال التجربة الودية التي جمعت الفريقين في معسكر تركيا الإعدادي.

وديات عربية

بعيداً عن المباريات الودية أمام الأندية القطرية، شملت التجارب الودية أمام الأندية العربية فوز العروبة على الشباب الكويتي 2-0، والتعادل 1-1 أمام القادسية في معسكره الخارجي في مصر، فيما التقى كلباء ضمك السعودي في آخر تجاربه في معسكر سلوفينيا