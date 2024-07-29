الجزيرة يواجه قادش في ثالثة الوديات

مصطفى الديب (أبوظبي)

يخوض الجزيرة مباراته الودية الثالثة في معسكره الخارجي بمدينة ماريبا الإسبانية مساء اليوم أمام فريق قادش، في إطار استعدادات الفريق لانطلاقة الموسم الشهر المقبل، وكان الجهاز الفني بقيادة المغربي حسين عموته قد ألغى المباراة الودية التي كان من المقرر لها مساء أمس «الاثنين» أمام يوريا بوينت.

ومن المنتظر أن يختتم فخر أبوظبي تجاربه الودية في المعسكر الخارجي بلقاء ملقا الإسباني الجمعة المقبل، واستهل الجزيرة مبارياته الودية بلقاء مغلق مع الوكرة القطري الذي انتهى بالتعادل الإيجابي 2-2.