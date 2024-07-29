الثلاثاء 30 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الجزيرة يواجه قادش في ثالثة الوديات

الجزيرة يواجه قادش في ثالثة الوديات
30 يوليو 2024 01:07

مصطفى الديب (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
النني إلى الجزيرة رسمياً
«خزانة الكُتب» تُشارك في معارض لجهات مجتمعية

يخوض الجزيرة مباراته الودية الثالثة في معسكره الخارجي بمدينة ماريبا الإسبانية مساء اليوم أمام فريق قادش، في إطار استعدادات الفريق لانطلاقة الموسم الشهر المقبل، وكان الجهاز الفني بقيادة المغربي حسين عموته قد ألغى المباراة الودية التي كان من المقرر لها مساء أمس «الاثنين» أمام يوريا بوينت.
ومن المنتظر أن يختتم فخر أبوظبي تجاربه الودية في المعسكر الخارجي بلقاء ملقا الإسباني الجمعة المقبل، واستهل الجزيرة مبارياته الودية بلقاء مغلق مع الوكرة القطري الذي انتهى بالتعادل الإيجابي 2-2.

الجزيرة
إسبانيا
فخر أبوظبي
أبوظبي
الوكرة
آخر الأخبار
حاكم عجمان يهنئ ملك المغرب بمناسبة ذكرى عيد العرش
علوم الدار
حاكم عجمان يهنئ ملك المغرب بمناسبة ذكرى عيد العرش
اليوم 20:21
كيربر.. نجمة كالعادة في أولمبياد باريس
الرياضة
كيربر.. نجمة كالعادة في أولمبياد باريس
اليوم 20:20
نيكولاس غراو
علوم الدار
وزير الاقتصاد التشيلي: مليارا دولار حجم استثمارات الإمارات عام 2023
اليوم 20:18
شرطة دبي ترفع عدد الخدمات المُقدَّمة للموردين
علوم الدار
شرطة دبي ترفع عدد الخدمات المُقدَّمة للموردين
اليوم 20:16
جانب من فعاليات حملة «صيف آمن وسعيد» (من المصدر)
الترفيه
بلدية الحمرية.. «صيف آمن وسعيد»
اليوم 20:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©