كلباء يختتم معسكر سلوفينيا بالفوز على ضمك

فيصل النقبي (أبوظبي)

حقق كلباء انتصاراً مهماً على فريق ضمك السعودي 2-1 في آخر تجاربه الودية في المعسكر الإعدادي، الذي اختتم في جمهورية سلوفينيا ضمن استعداداته لانطلاقة الموسم.

وسجل هدفي كلباء، دانييل بيسا والمهاجم الشاب ياسر حسن، وحرص المدرب الصربي فوك رازوفيتش على الدفع بالتشكيلة الأساسية للفريق مع تواجد المدافع عبد السلام محمد، الذي شارك للمرة الأولى مع الفريق منذ بداية المباراة، كما اطمأن المدرب على المهاجم الإيراني مهدي قائدي، الذي قدم مستويات جيدة خلال اللقاء، وساهم في صناعة الهدف الأول.

وتعتبر هذه التجربة هي الأخيرة لـ«النمور» في المعسكر الخارجي، حيث سبق أن خاض 4 مباريات ودية مع فرق مختلفة، حيث فاز على أحد الفرق الرومانية 2-1 وتعادل مع فريق سلوفيني 2-2، وخسر أمام الدحيل القطري 1-2، ليختتم لقاءاته بالفوز على ضمك، محققاً فوزين وتعادل وخسارة واحدة في المباريات التجريبية.

وأشاد محمد عبدالله الزعابي مدير الفريق بتجاوب اللاعبين جميعاً مع فكر المدرب، والتزامهم التام طوال فترة المعسكر والروح المعنوية العالية التي غلفت هذه الأجواء، مما ساهم في إنجاح هذا المعسكر الخارجي، وساهم في تعريف المدرب باللاعبين بشكل جيد، والوقوف على إمكاناتهم الفنية، مما يبشر بموسم جيد للفريق.

وأضاف أن الفريق عاد إلى أرض الوطن ليبدأ المرحلة الثالثة من الإعداد، والتي ستكون على ملاعب النادي حتى موعد انطلاق المنافسات.