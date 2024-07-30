سان جيرمان يُطارد «بديل مبابي»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

يكثف باريس سان جيرمان، جهوده من أجل التعاقد مع مهاجم «سوبر» يعوض رحيل كيليان مبابي إلى ريال مدريد، ولكن محاولاته باءت بالفشل حتى الآن رغم كثرة النجوم الذين تواصل معهم ومع أنديتهم من أجل التعاقد مع أحدهم، مثل النيجيري فيكتور أوسيمين، والجورجي كفاراتسخيليا، والإنجليزي ماركوس راشفورد، ومواطنه جادون سانشو.

ويركز سان جيرمان على المهاجم الدولي الأرجنتيني جوليان ألفاريز «24 عاماً» لاعب مانشستر سيتي، والذي يشكو من قلة مشاركته في المباريات المهمة، رغم أنه شارك كثيراً في المباريات، حيث لعب 54 مباراة الموسم الماضي وسجل 19 هدفاً وصنع 13 هدفاً.

ويرافق ألفاريز منتخب بلاده الأولمبي في دورة باريس، وانتهزالصحفيون الفرصة لسؤاله عن مستقبله مع السيتي، فقال: لعبت مباريات كثيرة الموسم الماضي، ولكنني لم أكن أشارك في المباريات المهمة إلا نادراً، وذلك كان يضايقني لأنني أرغب في المشاركة أساسياً دائماً، وعلى أية حال لن أتعجل اتخاذ قراربشأن مستقبلي الآن، وإنما أنتظر لحين العودة من باريس حتى أكون هادئاً وأحدد ما أريده.

وصل جوليان ألفاريز بطل العالم المتوج بمونديال 2022، إلى مانشستر سيتي في صيف 2022، قادماً من ريفربليت الأرجنتيني، ويعاني من المنافسة الشديدة من جانب النرويجي الهداف إيرلينج هالاند، ما يؤثرعلى دقائق مشاركته في المباريات، خاصة أن هالاند تألق بصورة لافتة خلال الموسمين الأخيرين اللذين كان الهداف فيهما.

وكان موقع صحيفة «ذا أتليتك» أكد إن ألفاريز طلب من إدارة السيتي الموافقة على رحيله هذا الصيف، وقال إن «البلومون» لا يمانع، ولكنه اشترط الحصول على 90 مليون يورو مقابل الاستغناء عن خدماته «70 مليون يورو قيمة أساسية + 20 مليون يورو متغيرات».

وذكرت شبكة «سكاي سبورتس» أن رغبة مانشستر سيتي الأساسية تتمثل في الإبقاء على ألفاريز في صفوف الفريق، ولكن سان جيرمان يكثف جهوده من أجل التوصل إلى اتفاق مع اللاعب لتحديد طلباته المادية، قبل أن يدخل في مفاوضات رسمية مع إدارة السيتي.