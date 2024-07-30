«تلوث السين» يؤجل سباق الترايثلون في أولمبياد باريس!

باريس (د ب أ)

تأجلت منافسات الترايثلون للرجال في أولمبياد باريس بسبب مخاوف بشأن جودة المياه في نهر السين، اليوم.

كما تم إلغاء تدريب السباحة للرياضيين المشاركين في المنافسات أول أمس الأحد، وأمس الاثنين، وتم اتخاذ قرار بتأجيل سباق الرجال، الذي كان من المقرر أن يبدأ صباح اليوم، ليقام غداً الأربعاء.

وتم إعادة جدولة السباق ليقام في الساعة الحادية عشر إلا الربع صباح غد بالتوقيت المحلي، بعد سباق السيدات الذي من المقرر أن يقام في الساعة 8 صباحاً.

وأفاد بيان صادر عن الاتحاد العالمي للترايثلون أنه من الممكن إقامة الفعاليات يوم الجمعة المقبل، إذا لم يتم إجراء أحد السباقين أو كلاهما لأي سبب طارئ.

أضاف البيان: «كشفت الاختبارات التي أجريت في نهر السين اليوم أن جودة المياه لم توفر ضمانات كافية للسماح بإقامة السباق».

ورغم التحسن في مستويات جودة المياه، فإن القراءات في بعض نقاط مسار السباحة لا تزال أعلى من الحدود المقبولة.

يذكر أنه تم إنفاق أكثر من مليار يورو على تنظيف النهر استعدادا لإقامة الأولمبياد، لكن المنظمين كانوا يدركون أن الأمطار الغزيرة في الأيام التي تسبق المنافسة ربما تتسبب في ارتفاع مستويات البكتيريا الضارة في المياه.