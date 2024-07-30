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الرياضة

ديوكوفيتش ينسحب من «مونتريال»!

ديوكوفيتش ينسحب من «مونتريال»!
30 يوليو 2024 10:50

مونتريال (أ ف ب)
أفاد منظمو دورة مونتريال الكندية لماسترز الألف نقطة لكرة المضرب اليوم، أن الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنّف ثانياً عالمياً، والذي يخوض حالياً أولمبياد باريس، لن يشارك في المنافسات التي تنطلق الأسبوع المقبل.
وقالت مديرة الدورة لاعبة كرة المضرب السابقة فاليري تيترو: «في حين نشعر بخيبة أمل لعدم تمكن نوفاك من المشاركة في دورة هذا العام، فإننا نتفهم قراره، ونتمنى له التوفيق في الأولمبياد وبقية موسمه».
وبلغ ديوكوفيتش، المتوّج بـ 24 لقباً كبيراً في بطولات جراند سلام، الدور الثالث للألعاب الاولمبية بفوزه على المخضرم الإسباني رافايل نادال 6-1 و6-4 في المواجهة الـ 60 بينهما.
وفاز الصربي البالغ 37 عاماً بـ 98 لقباً في مسيرته، لكنه لن يشارك في دورة مونتريال المقامة على الملاعب الصلبة، والتي تُعد بمثابة الاستعداد لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة، رابعة البطولات الأربع الكبرى التي تنطلق في 26 أغسطس المقبل.
وأحرز «نولي»، الذي خسر نهائي النسخة الاخيرة من بطولة ويمبلدون أمام النجم الصاعد بقوة الإسباني كارلوس ألكاراس، لقب مونتريال أربع مرات أعوام 2007 و2011 و2012 و2016، لكنه غاب عن المنافسات منذ 2018.
وسيمنح انسحاب ديوكوفيتش الفرصة للروسي رومان سافيولن، 26 عاماً والمصنّف 66 عالمياً، مكاناً في القرعة الرئيسية.

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