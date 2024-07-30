«الدعم الشرطي الإماراتي» ينشر أجنحة الأمن في «أولمبياد باريس»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

فرض فريق الدعم الشرطي الإماراتي، الموفد من وزارة الداخلية، وجوده في مهام تأمين فعاليات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية «باريس 2024» في نسختها الـ 33، جنباً إلى جنب مع قوات الشرطة في جمهورية فرنسا الصديقة، في إطار تعاون دولي مشترك.

وانطلقت منافسات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية بفرنسا، في 26 يوليو الجاري، وتستمر حتى 11 أغسطس المقبل، بمشاركة نحو 10 آلاف و500 رياضي يمثلون 206 لجان أولمبية وطنية.

وحطت فريق الدعم الشرطي الإماراتي، سواعدها رافعة راية التعاون والسلام، لتسهم في نشر أجنحة الأمن والأمان من شبه الجزيرة العربية إلى غربي أوروبا في فرنسا، بالمشاركة مع نظرائه من فرق شرطية عالمية تسهم في المساعدة في تأمين «أولمبياد باريس».



ويتواجد «فريق الدعم الشرطي الإماراتي»، في إطار خطة أمنية استثنائية، لتأمين أولمبياد باريس 2024، شملت نشر عشرات الآلاف من قوات الأمن والجيش في فرنسا، إضافة إلى 1900 رجل أمن وشرطة من 40 دولة يشاركون في تأمين الحدث الرياضي.

وقال الرائد مصبح الساعدي، الملحق الشرطي لدى باريس، قائد فريق الدعم الإماراتي في تصريح لـ«الاتحاد»، أن مشاركة فريق الدعم الشرطي الإماراتي في تأمين «أولمبياد باريس»، تأتي ضمن العلاقات القائمة المتميزة مع جمهورية فرنسا الصديقة، التي طلبت من الإمارات دعماً ومساندة شرطية لما عرف عن الاحترافية والانضباط وللسمعة الطيبة التي تتمتع بها الشرطة الإماراتية عالمياً.

وأضاف: «بدأنا لحظة وصولنا إلى العاصمة الفرنسية باريس، تنفيذ المهام الموكولة للفريق من دوريات راجلة ووحدات متخصصة وذلك باحترافية واقتدار، ومستمرين في تنفيذ كافة متطلبات المهمة العالمية جنباً إلى جنب مع الشرطة الفرنسية والفرق الشرطية العالمية المشاركة حتى موعد نهاية دورة الألعاب الأولمبية».

وينفذ فريق الدعم الشرطي الإماراتي مهامه بكفاءة واحترافية عالية، ضمن خطط ضمان حماية الملاعب والمنشآت الرياضية والطرق المؤدية إليها، وتأمين مختلف مواقع تجمع الفرق والجماهير الغفيرة في الحدث العالمي الكبير، الذي يجمع تحت مظلته شعوب العالم.

ولفت الساعدي إلى أن فريق الدعم الشرطي الإماراتي، تلقى تدريبات احترافية متخصصة للتعامل مع الجمهور العالمي ونعمل وفق خطط مدروسة ووفق التدريبات والكفاءة التي تعمل بها كوادرنا الشرطية على خير تمثيل للوطن الغالي ووفق رؤية وتوجيهات القيادة الحكيمة.

ويضم فريق الدعم الشرطي الإماراتي عناصر نسائية من وزارة الداخلية، وعناصر من الكوادر المؤهلة والمدربة يمثلون وحدات متخصصة من القطاعات الشرطية كافة، ووحدات الكلاب البوليسية (K9)، وفرق الإسناد الأمني، وغيرها.