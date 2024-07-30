«رايان، إنها فتاة!».. فرحة مزدوجة ببرونزية ومولود في الأولمبياد



باريس (رويترز)

ربما فاز رايان ميرفي بالميدالية البرونزية في سباق 100 متر ظهراً للرجال، لكن السباح الأميركي السعيد ابتسم كثيراً في لا ديفينس أرينا عندما رفعت زوجته لافتة بعد حفل توزيع الميداليات لتعلن أنهما سيرزقان بطفلة، وتزوج ميرفي، الفائز بسبع ميداليات أولمبية، من بريدجيت كونتينين العام الماضي، وقال السباح (29 عاماً) إنهما سيستقبلان طفلاً في يناير المقبل.

وقال ميرفي للصحفيين: «لذلك عندما كنت أتجول حول حوض السباحة، كانت بريدجيت تحمل لافتة مكتوباً عليها «رايان، إنها فتاة!» وقد عرفت نوع الطفل، «كانت تلك هي المرة الأولى التي عرفت فيها ذلك. بالتأكيد كنت أعلم أنها حامل، ولكن كانت تلك هي المرة الأولى التي أعرف فيها نوع الجنين. لقد اعتقدنا بصراحة أنه سيكون صبياً، وكان كل من تحدثنا معه يعتقد أنه سيكون صبياً. لذلك، من المثير حقاً أن ننجب طفلاً وستكون فتاة».

وصعد ميرفي إلى منصة التتويج في هذا السباق في آخر ثلاث دورات أولمبية، بحصوله على الميدالية الذهبية في ريو والبرونزية في طوكيو.

ورغم أن الفوز بالميدالية الذهبية الثانية كان بعيد المنال بعد احتلاله المركز الثالث خلف الإيطالي توماس تشيكون والصيني تشو جيايو، فإن بطل ريو 2016 لم يكن لديه أي شكاوى، وقال ميرفي: هذا مجال يتمتع بالموهبة حقاً. أعتقد أن ما قمت بتحسينه على مر السنين هو القدرة على وضع الأمور في إطارها بسرعة كبيرة، لذلك فور لمسك للحائط تأمل في الفوز، وكان هذا هو شعوري الأولي بالطبع - أريد الفوز. ولكن حصولي على المركز الثالث خلف توماس وتشو، يجعلني أشعر أنهما رجلان موهوبان حقاً.