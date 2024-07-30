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الرياضة

العداءة مريم الفارسي تكمل جاهزيتها لـ «قوى الأولمبياد»

العداءة مريم الفارسي تكمل جاهزيتها لـ «قوى الأولمبياد»
30 يوليو 2024 12:37


القاهرة (وام)
اختتمت العداءة مريم الفارسي، لاعبة منتخب ألعاب القوى، برنامج الإعداد المقرر في العاصمة المصرية القاهرة، الذي انطلق 15 يوليو الجاري، استعداداً للمشاركة في سباق 100 متر عدو بأولمبياد باريس 2024، وتغادر الفارسي «17» عاماً معسكر القاهرة إلى باريس للانضمام إلى الوفد الرياضي للدولة، ومن ثم العودة مجدداً إلى القاهرة، بعد نهاية مشاركتها الأولمبية، لاستكمال برنامج الاستعداد للمشاركة في البطولة العربية للناشئين المقررة سبتمبر المقبل بالمملكة العربية السعودية.
من جانب آخر، يواصل منتخب الناشئين مراحل الإعداد بكل من مصر وأثيوبيا حسب البرنامج المقرر من الجهاز الفني، للوصول إلى أفضل مرحلة من المستويات الفنية والبدنية قبل المشاركة في البطولة العربية، ويستمر برنامج الإعداد بتجمعات داخلية بعد العودة من معسكري مصر وأثيوبيا، في خلال يومي 13 و19 أغسطس المقبل على التوالي، قبل السفر إلى السعودية.
ويشارك في معسكر مصر 13 لاعباً ولاعبة هم: سالم المقبالي، ومحمد عادل، وسلمى المري، واليازية طارق، وحسن طالب، وأحمد السعدي، وحمدان الدباني، وأحمد الكعبي، وعبدالعزيز عيد، ومريم كريم، ومريم الفارسي، وسليمان عبدالرحمن، وأمينات قمر الدين، بينما يضم معسكر إثيوبيا أربعة لاعبين هم: حمد صالح، ومكتوم أمين، وعبداللطيف إسماعيل ومايد الكعبي.

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