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الرياضة

«طائرة مصر» تهبط أمام إيطاليا في باريس!

«طائرة مصر» تهبط أمام إيطاليا في باريس!
30 يوليو 2024 12:39

باريس (د ب أ)
تلقى منتخب مصر خسارته الثانية على التوالي في المجموعة الثانية بمرحلة المجموعات لمنافسات كرة الطائرة للرجال بأولمبياد باريس 2024.
وخسر المنتخب المصري 0-3 أمام نظيره الإيطالي، اليوم، في الجولة الثانية بالمجموعة، التي تشهد مواجهة أخرى بين بولندا والبرازيل.
وظهر منتخب مصر بشكل باهت للغاية أمام المنتخب الإيطالي العريق، الذي لم يجد أدنى صعوبة في اجتياز عقبة «الفراعنة» في غضون أقل من 80 دقيقة. وجاءت نتائج الأشواط: 25 - 15، 25 - 16، 25 - 20 للمنتخب الإيطالي، الذي رفع رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة، بعدما حقق فوزه الثاني على التوالي، حيث انتصر على البرازيل 3-1 في الجولة الأولى.
في المقابل، بقي منتخب مصر، الذي خسر 0-3 أمام بولندا بالجولة الأولى، بلا نقاط، ليظل في ذيل الترتيب. ويشارك في المنافسات 12 منتخبا تم توزيعهم على 3 مجموعات، بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، على أن يتأهل المتصدر والوصيف في كل مجموعة، بالإضافة لأفضل منتخبين حاصلين على المركز الثالث، للأدوار الإقصائية.

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