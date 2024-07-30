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الرياضة

الوحدة يخوض «ودية إضافية» في معسكر صربيا

الوحدة يخوض «ودية إضافية» في معسكر صربيا
30 يوليو 2024 15:00

مصطفى الديب (أبوظبي)
قرر الجهاز الفني لفريق الوحدة، خوض ودية إضافية في المعسكر الخارجي التحضيري في صربيا، استعداداً للموسم الجديد أمام نادي تيكستيلاك الصربي، حيث يخوض «العنابي» هذه المواجهة غداً الأربعاء، ليختتم بها مواجهاته خلال المعسكر.
وتعود بعثة الفريق إلى العاصمة أبوظبي مساء الجمعة المقبل، بعدما استمر المعسكر الخارجي لثلاثة أسابيع، خاض خلالها الفريق ثلاث مباريات ودية بخلاف مباراة اليوم، حيث تغلب في الأولى على فوزدوفاك الصربي بخماسية، وتعادل في الثانية مع فريق آي إم تي الصربي سلبياً، ثم فاز بخماسية على زافيزدا البوسني.
ويبدأ الوحدة المرحلة الختامية من الاستعدادات لانطلاقة الموسم في أبوظبي، حيث يخوض خلالها مباراتين وديتين، ولم يتم تحديد المنافس في المباراتين حتى الآن.

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