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الرياضة

طبيب العين: لا إصابات في معسكر الرباط

طبيب العين: لا إصابات في معسكر الرباط
30 يوليو 2024 15:30

أبوظبي (الاتحاد)
أكد الدكتور نيكولاس تزوروديس، طبيب فريق العين، أن الوضع في عيادة النادي مطمئن للغاية، وأن الأمور تمضي بصورة جيدة، وأنه لا توجد هناك أية مشاكل أو إصابات مزعجة، سوى الأمور البسيطة والتي تعتبر اعتيادية قياساً بالتمارين المكثفة والحمل التدريبي العالي الأمر الذي يسبب في هذه المرحلة من الإعداد للموسم بعض الآلام الخفيفة، والتي يمكن حلها خلال يوم أو اثنين وبمنتهى السهولة، وقال: «حتى الآن لا توجد أي إصابات ولم يحدث ما يشغلنا في عيادة النادي بمعسكر الرباط».
وأكمل: «يخضع الظهير الأيسر إيريك جورجينيس، لجرعات تدريبية مكثفة وخاصة برفع معدل اللياقة البدنية ويؤدي تمارينه بصورة مميزة للغاية، ومنحناه المزيد من الوقت لتحسين الحالة البدنية والاستشفاء حتى يدخل الموسم في حال بدنية جيدة، لأننا سنخوض موسماً كروياً طويلاً جداً، وينبغي أن يكون الجميع في أعلى درجات الاستعداد لكافة المسابقات بالصورة المطلوبة».

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