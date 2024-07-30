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الرياضة

جوف تودع بـ«الدموع» وتؤكد: «تعرضت للخداع» في الأولمبياد

جوف تودع بـ«الدموع» وتؤكد: «تعرضت للخداع» في الأولمبياد
30 يوليو 2024 17:12
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    باريس (أ ف ب)
    خرجت الأميركية كوكو جوف باكيةً من منافسات فردي السيدات للتنس، إثر هزيمتها القاسية أمام الكرواتية المتألقة دونا فيكيتش، وبلغت فيكيتش ربع النهائي بالفوز 7-6 (9-7) و6-2 على حساب المصنّفة الثانية عالمياً، والتي ادّعت أنها «تعرّضت للخداع» في جدالٍ طويلٍ مع الحكم الرئيس بشأن قرار خطّ في الشوط السادس من المجموعة الثانية.
    وكانت جوف التي أضاعت تقدمها 5-2 في المجموعة الأولى، فقدت رباطة جأشها عند نقطة كسر الإرسال عندما تم الإعلان عن خروج كرة لعبتها فيكيتش.
    ومع ذلك، ردّت جوف الكرة في الشبكة، بينما كان الحكم الرئيس يصحّح النداء الأصلي، وأصرّ الحكم على أنّ نداءه لم يعق تسديدة اللاعبة الأميركية.
    وبكت اللاعبة البالغة من العمر 20 عاماً أثناء دفاعها عن قضيتها، لكن احتُسبت الكرة وكسر الإرسال لمنافستها الكرواتية، وقالت جوف: «يجب أن أدافع عن نفسي طوال الوقت، لقد تعرّضت للغشّ في هذا الشوط. أنتم لستم عادلين معي». 

 

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