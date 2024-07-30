800 لاعب في بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة بأبوظبي

مصطفى الديب (أبوظبي)

أعلن اتحاد الجو جيتسو والفنون القتالية المختلطة اكتمال الاستعدادات لاستضافة النسخة الخامسة من بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين التي ستقام اعتباراً من الثلاثاء المقبل وحتى 10 أغسطس في «مبادلة أرينا» بمدينة زايد الرياضية.

وتشهد البطولة التي تقام برعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أضخم مشاركة لها على صعيد أعداد اللاعبين والدول المشاركة، حيث تستقطب أكثر من 800 لاعب ولاعبة من أكثر من 45 دولة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في أبوظبي، اليوم، بحضور محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الجو جيتسو والفنون القتالية المختلطة، ومحمد بن دلموج الظاهري، عضو مجلس إدارة الاتحاد، رئيس لجنة الفنون القتالية المختلطة، وكاريث براون، رئيس الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة، وسهيل عبدالله العريفي، المدير التنفيذي لقطاع التطوير الرياضي في مجلس أبوظبي الرياضي، ويعقوب السعدي، رئيس قنوات أبوظبي الرياضية.

وتقدّم محمد بن دلموج الظاهري بالشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على دعم سموه غير المحدود للرياضة والرياضيين في الإمارات والعالم، وإلى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي لرعاية سموه الكريمة للبطولة، والتي تُمثِّل حجر الزاوية في نجاحها وفي تعزيز مكانة العاصمة أبوظبي وريادتها العالمية في تنظيم كبرى الفعاليات الرياضية، كما تُشكِّل مصدر إلهام وحافزاً أساسياً لأبناء وبنات الوطن للتميز والتفوق ساعيين دوماً لتحقيق المركز الأول.

وقال الظاهري: «أرست العاصمة أبوظبي، من خلال استضافة النسختين السابقتين من بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين، نموذجاً يحتذى به في تنظيم الفعاليات الرياضية العالمية، وقدمت تجربة استثنائية نالت إشادة المجتمع الرياضي العالمي أجمع، ووفرت بيئة مثالية للوفود والمشاركين والمشجعين، ما ساهم في ترسيخ مكانتها منصة رائدة في استضافة كبرى الفعاليات الرياضية ووجهة مفضلة للرياضيين من شتى أنحاء العالم. وتجسد هذا النجاح بصورة جلية من خلال زيادة أعداد اللاعبين والدول المشاركة بنسبة تخطت الـ50% منذ نسخة عام 2022».

وحول استعدادات المنتخب الوطني للمشاركة في البطولة أضاف الظاهري: «يواصل منتخبنا الوطني استعداداته المكثّفة للمشاركة في البطولة، في ظل الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة وتوجيهاتها بتوفير كل مقومات التميز والنجاح، والمتابعة الحثيثة من الاتحاد وفق خطة عمل واضحة المعالم تحت إشراف أفضل المدربين العالميين. ونثق تماماً بقدرة منتخبنا على التألق في هذا المحفل العالمي، مستندين إلى النتائج التي تم تحقيقها في النسخ الماضية، حيث تمكن منتخبنا من احتلال المركز الرابع في الترتيب العام للبطولة في مشاركته الثانية فقط محققاً 12 ميدالية ملونة بزيادة 3 أضعاف عن مشاركته السابقة، ونتطلع في نسخة هذا العام إلى مواصلة التطور، وتحقيق إنجاز جديد يساهم في ترسيخ ريادة الدولة في رياضة الفنون القتالية المختلطة».

وتابع الظاهري: «في خطوة تاريخية وإنجاز جديد، نعلن تمديد شراكتنا الاستراتيجية مع الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة، حيث ستواصل العاصمة أبوظبي تأكيد ريادتها في استضافة بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين لثلاثة أعوام قادمة، ما يعكس الثقة التي تحظى بها من قبل المجتمع الرياضي العالمي والاتحادات القارية والدولية، ويؤكد مكانتها وجهة رائدة لاستضافة كبرى البطولات والفعاليات الرياضية العالمية وفقاً لأعلى مستويات التميز».

وأكّد أن اللجنة المنظمة للبطولة قد استكملت كافة الاستعدادات للخروج بنسخة استثنائية والترحيب بالضيوف القادمين من مختلف أنحاء العالم، واعداً إياهم بتجربة استثنائية في بلدهم الثاني الإمارات، كما تقدم بالشكر إلى جميع الشركاء والرعاة والمساهمين كافة في إنجاح هذا الحدث المرتقب.

وفي مستهل كلمته، تقدّم كاريث براون، رئيس الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة بجزيل الشكر والتقدير لسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي على رعايته الكريمة للبطولة. كما تقدّم بالشكر لعبدالمنعم السيد محمد الهاشمي، رئيس اتحاد الجو جيتسو والفنون القتالية المختلطة، ومحمد بن دلموج الظاهري، رئيس لجنة الفنون القتالية المختلطة، وإلى كل من مجلس أبوظبي الرياضي ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي وقنوات أبوظبي الرياضية على دعمهم الاستثنائي، ومساهمتهم القيّمة للخروج بنسخة استثنائية من البطولة.

وقال: «فخورون بالنمو اللافت الذي تشهده البطولة عاماً تلو الآخر، حيث نستعد لانطلاق النسخة الأضخم في تاريخ الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة، بمشاركة أكثر من 800 لاعب ولاعبة من أكثر من 45 دولة حول العالم. ونؤكد مواصلة جهودنا لبناء مستقبل هذه الرياضة، من خلال تعزيز المنافسة الشريفة واللعب النظيف. كما نفخر بتمديد الاتفاقية مع اتحاد الجو جيتسو والفنون القتالية المختلطة لاستضافة البطولة لمدة 3 سنوات قادمة في أبوظبي. من جهة أخرى، نؤكد أهمية دور الرياضيين بصفتهم قلب مجتمع رياضة الفنون القتالية المختلطة. وأخيراً يسعدنا الإعلان عن حملة الطريق نحو التميز الخاصة بالاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة والتي تهدف إلى ضم هذه الرياضة تحت مظلة الرابطة العالمية للاتحادات الرياضية الدولية المعترف بها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية».



وجهة عالمية



قال سهيل عبدالله العريفي، المدير التنفيذي لقطاع التطوير الرياضي في مجلس أبوظبي الرياضي: «البطولة تمكنت خلال فترة وجيزة من التألق لتصبح جزءاً مهماً من أجندة الفعاليات الرياضية التي تستضيفها أبوظبي على مدار العام. وتعكس هذه الاستضافة مكانة أبوظبي وجهة عالمية لاستضافة كبرى البطولات الرياضية العالمية والثقة التي تحظى بها من قبل الاتحادات الرياضية الإقليمية والعالمية. وشهدت البطولة نمواً كبيراً منذ انطلاق نسختها الأولى عام 2021 في إيطاليا لتتوهج في أبوظبي في نسختي عامي 2022 و2023، وها نحن هنا نستعد لاستضافة أكثر من 800 لاعب ولاعبة من أكثر من 45 دولة في أبوظبي. ونتمنى التوفيق للاعبي منتخبنا الوطني وجميع المشاركين ونتوجه بالشكر إلى جميع القائمين على التنظيم من جهات راعية ومنظّمة وشريكة وفرق عمل تطوعي».



مكانة رفيعة



عبّر يعقوب السعدي، رئيس قنوات أبوظبي الرياضية، عن فخرهم واعتزازهم بأنهم جزء من أسرة اتحاد الجو جيتسو والفنون القتالية المختلطة وشاهد على نجاحاته من البداية، وقال: «تشكل جميع الفعاليات التي ينظمها الاتحاد تجسيداً للروح التي يتمتع بها أبناء الإمارات الذين حين يضعون نصب أعينهم هدفاً يعرفون كيف يصلون إليه بكل إبداع وابتكار، كما أن هذا التميز، وهذا التفوق وهذه النجاحات في كل بطولة هي رحلة من العمل الجاد والمشاركة والتعاون».

وأضاف السعدي: «تستضيف العاصمة أبوظبي بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين للعام الثالث على التوالي، ما يعكس المكانة الرفيعة للعاصمة أبوظبي كمركز لرياضة الفنون القتالية المختلطة، ويعكس ثقة المجتمع الرياضي العالمي والاتحادات المختلفة في قدرتها على تنظيم البطولات وفقاً لأعلى مستويات النجاح. ويتمثل دور قنوات أبوظبي الرياضية كشريك في تأكيد النجاح، في تقديم تغطية شاملة ومباشرة لفعاليات البطولة كافة، بدءاً من حفل الافتتاح ووصولاً إلى لحظات التتويج وما بعدها بأعلى جودة فنية».