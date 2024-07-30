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الرياضة

النني إلى الجزيرة رسمياً

النني إلى الجزيرة رسمياً
30 يوليو 2024 19:34

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)‬‬‬‬

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أعلن نادي الجزيرة رسمياً، التعاقد مع الدولي المصري محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي السابق، في صفقة انتقال حر، بالتزامن مع خوض اللاعب مباراته مع منتخب «الفراعنة» تحت 23 عاماً، أمام نظيره منتخب إسبانيا في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثالثة في دور المجموعات ببطولة دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024».
وبات النني «32 عاماً»، الأجنبي الثالث في صفوف «فخر أبوظبي» استعداداً للموسم الجديد 2024- 2025، إلى جانب المدافع الهولندي كريم رقيق، والكونجولي نيسكينز كيبانو المستمرين من الموسم الماضي، في انتظار اكتمال عقد أجانب الفريق بصفقتين على صعيد خط المقدمة الهجومية.
ويدشن الجزيرة الذي يستعد لمنافسات الموسم الجديد في معسكره الإعدادي الحالي في إسبانيا، مشواره المحلي 17 أغسطس المقبل بلقاء البطائح في الدور الأول لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، فيما ستكون انطلاقة الفريق في مشوار «دوري أدنوك للمحترفين» بلقاء مضيفه بني ياس.

محمد النني
الكرة المصرية
فخر أبوظبي
فريق الجزيرة
أولمبياد باريس 2024
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