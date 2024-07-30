كيربر.. نجمة كالعادة في أولمبياد باريس



باريس (د ب أ)

واصلت نجمة التنس الألمانية المخضرمة أنجيليكه كيربر مسيرتها في منافسات فردي السيدات بأولمبياد باريس 2024، بعدما تأهلت لدور الثمانية، وتغلبت كيربر، المصنفة الأولى عالمياً سابقاً والتي ستنهي مسيرتها بعد الأولمبياد، على الكندية ليلى فيرنانديز، المصنفة الـ16 بنتيجة 6 / 4 و6 / 3، في دور الـ16.

وحققت كيربر فوزها الثالث في الدورة الأولمبية، التي تجري منافسات اللعبة البيضاء بها على ملاعب رولان جاروس في ساعة و25 دقيقة فقط، وتلتقي كيربر 36 عاماً في دور الثمانية الفائزة من مباراة الأميركية إيما نافارو والصينية تشين وينج تشينج، وصيفة بطولة أستراليا المفتوحة هذا العام.

يذكر أن كيربر، التي فازت بالميدالية الفضية في أولمبياد ريو عام 2016، قالت الأسبوع الماضي إنها ستعتزل بعد الدورة الأولمبية، وقالت كيربر في تصريحات بعد المباراة: «منذ أسبوع لم أكن أتصور أن الأمور ستجري على ذلك النحو، لم أكن أتخيل حتى أنها ستكون أفضل، هذا رائع وبالطبع سأحاول الفوز بالعديد من المباريات قدر الإمكان».

وفازت كيربر ببطولتي أستراليا وأميركا في عام 2016، وويمبلدون في 2018 وحصلت كيربر على إجازة أمومة منذ بطولة ويمبلدون عام 2022 وحتى يناير الماضي، لكنها لم تعد إلى مستواها المعهود، وفازت بثلاث مباريات في بطولتي إنديانا ويلز وروما، وهو نفس عدد المباريات التي فازت بها في الأولمبياد، حيث سبق لها الخروج من الدور الأول في آخر أربع مشاركات. وأرجعت كيربر مستواها الجيد إلى اتخاذها قرار الاعتزال في الوقت الحالي.

وأضافت: «أشعر بارتياح كبير بعد اتخاذي ذلك القرار، لقد أصبحت أكثر راحة». وأوضحت: «أعلم أنني لن أذهب إلى كندا ولن أذهب إلى أميركا في الطائرة، وهذا ما يجعلني أعلم قدرتي على ترك كل شيء هنا مجدداً لأنني سيكون لديّ إجازة طويلة منذ ذلك الحين ويمكنني في ذلك الوقت استعادة نشاطي». من جانبها أشادت ليلي فيرنانديز بكيربر قائلة: «إنها تلعب بطريقة رائعة وهي بطلة وأتمنى أن تنهي بطولتها الأخيرة بنجاح كبير».